Трамп и Джонсон учредили рабочую группу по экономическим связям

ЛОНДОН, 25 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились создать двустороннюю рабочую группу по "особым экономическим отношениям" (Special Relationship Economic Working Group", SREWG), говорится в заявлении канцелярии премьера, распространенном по итогам встречи лидеров на проходящем в Биаррице саммите G7.

"Президент Трамп и премьер–министр Джонсон распорядились создать рабочую группу по особым экономическим отношениям. SREWG возглавят экономический советник президента США Ларри Кудлоу и главный советник премьера Британии Марк Седуилл", – говорится в сообщении.

Задачей комиссии будет "разработка рыночно ориентированных принципов для стимулирования экономического роста", а также расширение двустороннего сотрудничества в вопросах, "связанных с современной экономикой".