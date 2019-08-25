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РИА Новости

Трамп и Джонсон учредили рабочую группу по экономическим связям

14:31 25.08.2019
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 авг – РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп договорились создать двустороннюю рабочую группу по "особым экономическим отношениям" (Special Relationship Economic Working Group", SREWG), говорится в заявлении канцелярии премьера, распространенном по итогам встречи лидеров на проходящем в Биаррице саммите G7.
"Президент Трамп и премьер–министр Джонсон распорядились создать рабочую группу по особым экономическим отношениям. SREWG возглавят экономический советник президента США Ларри Кудлоу и главный советник премьера Британии Марк Седуилл", – говорится в сообщении.
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Задачей комиссии будет "разработка рыночно ориентированных принципов для стимулирования экономического роста", а также расширение двустороннего сотрудничества в вопросах, "связанных с современной экономикой".
Лидеры также обсудили сотрудничество в области обороны и безопасности, поговорили о "преимуществах, которые Британия получит после выхода из ЕС", а также договорились придерживаться принципов честной и открытой торговли, расширяя ее объемы и упрощая процедуры.
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G7Борис ДжонсонДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
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