Трое турецких военных погибли в ходе операции против РПК в Ираке

АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о троих погибших и семерых раненых турецких военнослужащих в ходе операции Pençe-3 ("Лапа") против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Как сообщило накануне турецкое Минобороны, ВС Турции начали новую операцию Pençe-3 против РПК в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака.

"Трое наших военных погибли и семеро получили ранения в ходе операции Pençe-3 в северном Ираке. Раненые доставлены в больницы. Операция продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате воздушных ударов по объектам РПК накануне было нейтрализовано в целом 24 курдских повстанца. "На турецкой территории уничтожены 11 террористов РПК и 13 - за рубежом", - сообщило турецкое Минобороны.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.