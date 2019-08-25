Трое турецких военных погибли в ходе операции против РПК в Ираке

АНКАРА, 25 авг - РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о троих погибших и семерых раненых турецких военнослужащих в ходе операции Pençe-3 ("Лапа") против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.
Как сообщило накануне турецкое Минобороны, ВС Турции начали новую операцию Pençe-3 против РПК в районе Синат-Хафтанин на севере Ирака.
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"Трое наших военных погибли и семеро получили ранения в ходе операции Pençe-3 в северном Ираке. Раненые доставлены в больницы. Операция продолжается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате воздушных ударов по объектам РПК накануне было нейтрализовано в целом 24 курдских повстанца. "На турецкой территории уничтожены 11 террористов РПК и 13 - за рубежом", - сообщило турецкое Минобороны.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.