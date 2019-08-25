Военные начали строить дамбу в Комсомольске-на-Амуре, где ждут подъем воды

ХАБАРОВСК, 25 авг - РИА Новости. Сводный отряд военнослужащих Восточного военного округа начал возводить защитную дамбу в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где к началу сентября прогнозируется подъем уровня воды в реке до 7,5 метров, сообщает пресс-служба округа.

Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров. Максимальный уровень Амура в 912 сантиметров был зарегистрирован у города во время наводнения 2013 года. По информации Дальневосточного УГМС, в воскресенье уровень Амура у Комсомольска составляет 635 сантиметров. В Хабаровском крае из-за паводков введен режим ЧС.

"Военнослужащие сводного отряда ВВО приступили к выполнению работ по возведению защитной дамбы в районе поселка имени Менделеева Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре. Решение о формировании сводного отряда было принято командованием округа после обращения краевой администрации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отряде более 70 военнослужащих железнодорожных войск. В их распоряжении 17 единиц техники, в том числе, грузовые автомобили, экскаватор и бульдозер.

"Военным железнодорожникам предстоит возвести гидротехническое сооружение длиной около 3 тысяч метров и общим объемом около 10 тысяч метров кубических", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты уже завезли около 300 кубометров грунта и уложили более 1,6 тысячи мешков с песком.

По информации ГУМЧС России по Хабаровскому краю, в воскресенье в Комсомольске-на-Амуре подтоплено 2 жилых дома и 10 дачных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.