Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T14:11Z
https://ria.ru/20190825/1557884795.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/96792/16/967921682_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_8b936edc4e585d5aea04184a7038a462.jpg
РИА Новости

Военные начали строить дамбу в Комсомольске-на-Амуре, где ждут подъем воды

14:11 25.08.2019
1419
© РИА Новости / Олег Фролов / Перейти в фотобанкПаводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре
Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре
© РИА Новости / Олег Фролов
Перейти в фотобанк
Паводковая ситуация в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 авг - РИА Новости. Сводный отряд военнослужащих Восточного военного округа начал возводить защитную дамбу в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, где к началу сентября прогнозируется подъем уровня воды в реке до 7,5 метров, сообщает пресс-служба округа.
Опасным для города считается уровень в 650 сантиметров. Максимальный уровень Амура в 912 сантиметров был зарегистрирован у города во время наводнения 2013 года. По информации Дальневосточного УГМС, в воскресенье уровень Амура у Комсомольска составляет 635 сантиметров. В Хабаровском крае из-за паводков введен режим ЧС.
Паводок в Хабаровске
23 августа, 06:54РИА Новости
Уровень Амура у Хабаровска достиг 607 сантиметров
"Военнослужащие сводного отряда ВВО приступили к выполнению работ по возведению защитной дамбы в районе поселка имени Менделеева Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре. Решение о формировании сводного отряда было принято командованием округа после обращения краевой администрации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отряде более 70 военнослужащих железнодорожных войск. В их распоряжении 17 единиц техники, в том числе, грузовые автомобили, экскаватор и бульдозер.
"Военным железнодорожникам предстоит возвести гидротехническое сооружение длиной около 3 тысяч метров и общим объемом около 10 тысяч метров кубических", - говорится в сообщении.
Уточняется, что специалисты уже завезли около 300 кубометров грунта и уложили более 1,6 тысячи мешков с песком.
По информации ГУМЧС России по Хабаровскому краю, в воскресенье в Комсомольске-на-Амуре подтоплено 2 жилых дома и 10 дачных участков в поселках Малая Хапсоль и Хорпинский.
Всего в Хабаровском крае в зоне паводка находятся 62 населенных пункта, 34 жилых дома с населением 73 человека, 437 приусадебных участков, 766 земельных участков и около 1,7 тысячи дач. Также вода сохраняется почти на 50 участках внутрипоселковых и межпоселковых дорог, подтоплен один мост.
611103
Обсудить 0
Комсомольск-на-АмуреПроисшествия
Рекомендуем
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
РИА
Новости
Актрисы Лина Хиди и Гвендолин Кристи
"Финал, который все заслужили": Серсея показала, как отдыхает с Бриенной
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Разлад в отношениях
В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
Лента
новостей
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи
В Саратовской области два человека погибли в ДТП
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Микроавтобусы ГАЗель Next на Московском международном автомобильном салоне 2018
Происки Ford. ГАЗ оказался жертвой недобросовестной конкуренции американцев
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Корабль Союз МС-13 с экипажем экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана
На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
Атомная подводная лодка проекта 949
На Камчатке атомные подлодки провели незаметный выход из пункта базирования
В кругосветку – на буханке: россиянин проехал на УАЗе 61 страну
В кругосветку – на "буханке": россиянин проехал на УАЗе 61 страну
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Подмосковье образец металлической двери упал на ребенка в торговом центре
Стенд компании Почта России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Отделения "Почты России" могут стать алкомаркетами и аптеками
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Китайские компании купили большинство акций украинской "Мотор Сич"
Режиссер Игорь Хомский
В Москве в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния