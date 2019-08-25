На "Тавриде — АРТ" распределили гранты почти на 87 миллионов рублей

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судак

Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судак

СУДАК, 25 авг - РИА Новости. Гранты на реализацию творческих проектов на сумму около 87 миллионов рублей распределили на крымском фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ", который проходит в районе Судака, сообщил руководитель проекта "Таврида", генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.

"На фестивале "Таврида — АРТ" подводят итоги грантового конкурса. Заявки на участие в нем подали больше 500 человек. Победителями стали 130 участников, на творческие проекты которых было выделено 86 миллионов 937 тысяч рублей", - сказал РИА Новости Першин.

По его словам, среди поддержанных идей участников: короткометражные и документальные фильмы, спектакли, фестивали современного искусства, танцевальные фестивали, веб-сериалы и многое другое.