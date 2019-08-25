Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T15:45Z
https://ria.ru/20190825/1557884436.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155787/87/1557878756_0:0:3183:1790_1036x0_80_0_0_a0cfb0dc8952e8b9dc613898d22e6fdb.jpg
РИА Новости
Культура

На "Тавриде — АРТ" распределили гранты почти на 87 миллионов рублей

13:56 25.08.2019 (обновлено: 15:45 25.08.2019)
325
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанкЗрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судак
Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судак
© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
Зрители во время концерта на территории фестиваля творческих сообществ "Таврида-АРТ" в бухте Капсель в Судак
СУДАК, 25 авг - РИА Новости. Гранты на реализацию творческих проектов на сумму около 87 миллионов рублей распределили на крымском фестивале творческих сообществ "Таврида — АРТ", который проходит в районе Судака, сообщил руководитель проекта "Таврида", генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин.
"На фестивале "Таврида — АРТ" подводят итоги грантового конкурса. Заявки на участие в нем подали больше 500 человек. Победителями стали 130 участников, на творческие проекты которых было выделено 86 миллионов 937 тысяч рублей", - сказал РИА Новости Першин.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
Вчера, 13:53Культура
Кириенко поблагодарил деятелей культуры за участие в "Тавриде — АРТ"
По его словам, среди поддержанных идей участников: короткометражные и документальные фильмы, спектакли, фестивали современного искусства, танцевальные фестивали, веб-сериалы и многое другое.
"Таврида — АРТ" проходит в бухте Капсель на юго-восточном побережье Крыма в районе Судака. Фестиваль — это часть арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".
Шоу, хип-хоп-вечеринка, пробежка: фестиваль "Таврида — АРТ"
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

Шоу-проект Саша Фролова и Aquaaerobika во время выступления на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

Флешмоб с развёртыванием 30-метрового флага Российской Федерации в честь Дня Российского Флага на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

Показательное выступление мастера по тамэсивари во время мастер-класса Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в палаточном городке на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

Участники фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

Арт-объекты на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

Участник фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
200042
Обсудить 1
КультураФестиваль "Таврида - Арт"Судак
Рекомендуем
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
Кириенко поблагодарил деятелей культуры за участие в "Тавриде — АРТ"
РИА
Новости
Фестиваль Таврида – АРТ в Крыму
Кириенко призвал распространить опыт фестиваля "Таврида — АРТ" на регионы
Сергей Кириенко на фестивале Таврида – АРТ в Крыму
Кириенко на "Тавриде — АРТ" назвал поддержку культуры инвестицией в будущее
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков прокомментировал заявление о возможном приглашении Путина на G7
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Подмосковье образец металлической двери упал на ребенка в торговом центре
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами перед отлетом саммит G-7 во Франции. 23 августа 2019
Трамп заявил о наличии среди лидеров G7 сторонников возвращения России
Президент Дональд Трамп
Трамп и Джонсон учредили рабочую группу по экономическим связям
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп во время саммита лидеров G7 в Мальбе, Канада. 2018 год
Страны G7 видят риски в развитии мировой экономики, заявила Меркель
Участники АРТ-шествия в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида - АРТ в бухте Капсель в Судаке
Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Париже накануне саммита G7
Макрон сообщил о расширении партнерства для борьбы с терроризмом в Сахеле
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
На фестивале "Таврида— АРТ" установили два рекорда России
Тьерри Мариани
Член ЕП рассказал о делегации из Франции, которая посетит Сирию
Режиссер Игорь Хомский
В Москве в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский
Фестиваль Таврида — АРТ
На "Тавриде — АРТ" молодой человек сделал предложение девушке на сцене
Актриса Анджелина Джоли на торжественной церемонии вручения наград Национального совета кинокритиков США в Нью-Йорке
Анджелина Джоли рассказала, что поддерживает ее после развода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния