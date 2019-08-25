Кириенко поблагодарил деятелей культуры за участие в "Тавриде — АРТ"

"Я хочу сказать огромное спасибо всем мэтрам, всем великим деятелям культуры России, которые, несмотря на всю свою занятость, бросают все и прилетают сюда, чтобы не лекции читать, а поговорить на равных", - сказал Кириенко в ходе совещания на фестивале "Таврида — АРТ".