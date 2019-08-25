В Ереване потушили пожар в торговом центре

ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Пожар в торговом центре на окраине Еревана потушен, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС страны.
Сигнал о пожаре в торговом центре "Малатиа молл" на улице Себастия в Ереване поступил на телефон службы спасения 911 в субботу днем.
"Пожар на территории "Малатиа молл" был локализован 25 августа в 05.24 (04.24 мск), потушен в 13.53 (12.53 мск.)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что с огнем в целом боролись 434 спасателя из различных подразделений МЧС. На месте работали психологи.
По данным МЧС, в результате пожара пострадали восемь, а согласно сведениям Минздрава – 10 человек. Все пострадавшие выписаны из больниц после оказания им медицинской помощи.
18 июля, 13:11РИА НовостиКрупные пожары в мире в 2018-2019 годах