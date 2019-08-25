В Ереване потушили пожар в торговом центре

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении. Архивное фото

Автомобили скорой помощи и полиции в Армении

© Sputnik / Асатур Есаянц Автомобили скорой помощи и полиции в Армении

ЕРЕВАН, 25 авг – РИА Новости. Пожар в торговом центре на окраине Еревана потушен, сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС страны.

Сигнал о пожаре в торговом центре "Малатиа молл" на улице Себастия в Ереване поступил на телефон службы спасения 911 в субботу днем.

"Пожар на территории "Малатиа молл" был локализован 25 августа в 05.24 (04.24 мск), потушен в 13.53 (12.53 мск.)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что с огнем в целом боролись 434 спасателя из различных подразделений МЧС. На месте работали психологи.