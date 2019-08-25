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РИА Новости

Трамп заявил, что не обсуждал с Макроном мандат на переговоры с Ираном

13:35 25.08.2019
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© REUTERS / Ludovic Marin/Pool Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 августа 2019
Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 августа 2019
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опровергает, что обсуждал предоставление французскому лидеру Эммануэлю Макрону мандата говорить от имени G7 c Ираном, сообщает французский телеканал LCI.
Ранее французские СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что руководители стран G7 поручили Макрону направить обращение Ирану на основе проведенных переговоров на саммите в Биаррице.
Президент США Дональд Трамп принимает участие в рабочей сессии Международная экономика и торговля и повестка дня международной безопасности в Биаррице, юго-запад Франции. 25 августа 2019
Вчера, 13:04РИА Новости
Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7
"Дональд Трамп отрицает, что "обсудил" мандат G7 Макрону для того, чтобы говорить с Ираном", - говорится в сообщении на сайте телеканала.
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