Трамп заявил, что не обсуждал с Макроном мандат на переговоры с Ираном

ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опровергает, что обсуждал предоставление французскому лидеру Эммануэлю Макрону мандата говорить от имени G7 c Ираном, сообщает французский телеканал LCI.
Ранее французские СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что руководители стран G7 поручили Макрону направить обращение Ирану на основе проведенных переговоров на саммите в Биаррице.
"Дональд Трамп отрицает, что "обсудил" мандат G7 Макрону для того, чтобы говорить с Ираном", - говорится в сообщении на сайте телеканала.