Трамп заявил, что не обсуждал с Макроном мандат на переговоры с Ираном

Ранее французские СМИ со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что руководители стран G7 поручили Макрону направить обращение Ирану на основе проведенных переговоров на саммите в Биаррице.

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

Трамп рассказал о работе над возвращением России в G7

"Дональд Трамп отрицает, что "обсудил" мандат G7 Макрону для того, чтобы говорить с Ираном", - говорится в сообщении на сайте телеканала.