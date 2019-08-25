Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T15:58Z
https://ria.ru/20190825/1557883963.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155788/38/1557883836_0:106:1056:700_1036x0_80_0_0_6351fa049e6fa3412266e9223c308c08.jpg
РИА Новости

В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

13:24 25.08.2019 (обновлено: 15:58 25.08.2019)
20978
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку информации о том, что врачи одной из больниц в Тюмени отказались принять пациентку с отеком легких из-за окончания у них рабочей смены, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее молодой человек девушки рассказал 72.ru, что ее пришлось везти в другое медицинское учреждение.
Очевидец снял происходящее на видео.
"Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо "откапывать", наблюдать два часа как минимум", — говорит одна из медиков.
В департаменте здравоохранения Тюменской области инцидент назвали беспрецедентным и недопустимым.
В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
Фельдшер скорой
14 августа, 09:35РИА Новости
В Ростове фельдшер скорой пнул пациентку и уехал
1719121836465
Обсудить 43
ТюменьПроисшествия
Популярные комментарии
ужесточают наказания за препятствие в пропуске скорой помощи, за насилие в отношении врачей, а эти так называемые врачи чем лучше? тогда давайте и этих недоврачей наказывать за такое нарами, а то совсем уже совесть потеряли.
25 августа, 14:05
Андрей Северов
6900108
Таковы реалии капитализма.
25 августа, 13:32
ЛКЛысый Кучерявый
5401219
Рекомендуем
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
В Якутске число отравившихся на свадьбах выросло до 36
РИА
Новости
Сотрудники полиции
Коллекторы прокомментировали обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Капельницы в палате детской больницы
Жизни отравившегося в Москве наркотиками младенца ничего не угрожает
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
В Ульяновске уволили бойца Росгвардии, отказавшего в помощи из-за обеда
Лента
новостей
Актер Игорь Верник с сыном Григорием
Верник объяснил фото сына, сморкающегося в пятитысячную купюру
Видео с места ДТП
Опубликовано видео с места гибели Игоря Хомского
В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу
В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу
Разлад в отношениях
В ОАЭ женщина подала на развод из-за "чрезмерной любви" мужа
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
В Сети поразились исполнением гимна Украины в самолете
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл объяснил, зачем нужно подставлять после удара другую щеку
Режиссер Игорь Хомский
В Москве в ДТП погиб режиссер Игорь Хомский
Ирина Алашкевич
В записи с чиновницей, "назвавшей" тулунцев быдлом, нашли признаки монтажа
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Сотрудник Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Росгвардия проводит проверку после ролика с людьми в форме "на обеде"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния