В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Тюменские следователи начали проверку информации о том, что врачи одной из больниц в Тюмени отказались принять пациентку с отеком легких из-за окончания у них рабочей смены, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее молодой человек девушки рассказал 72.ru, что ее пришлось везти в другое медицинское учреждение.
Очевидец снял происходящее на видео.
"Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо "откапывать", наблюдать два часа как минимум", — говорит одна из медиков.
В департаменте здравоохранения Тюменской области инцидент назвали беспрецедентным и недопустимым.
В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.
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