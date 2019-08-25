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РИА Новости

Макрон заявил, что G7 договорилась о совместной коммуникации по Ирану

13:18 25.08.2019
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© REUTERS / Michel Spingler/Pool Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
© REUTERS / Michel Spingler/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G7
ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Лидеры G7 договорились на саммите в Биаррице о "совместной коммуникации" по иранскому досье, чтобы избежать появления у Тегерана ядерного оружия и эскалации в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"Мы договорились по тому, что будем говорить по Ирану сообща, есть сообщение G7 о наших целях, и тот факт, что мы их разделяем, является очень важным звеном, это позволяет избежать разногласий, которые всех ослабляют", - сказал Макрон, слова которого приводят французские СМИ.
"Мы все согласны с двумя ясными вещами: мы не хотим, чтобы Иран имел ядерную бомбу, и мы не хотим эскалации и дестабилизации региона", - подчеркнул французский лидер.
"Мы официально зафиксировали совместную коммуникацию, что имеет большое значение, по моему мнению, и решение о действиях, которые позволяют примирить позиции", - отметил Макрон.
Во французском Биаррице в субботу начался саммит "Большой семерки", который продлится до понедельника.
Группа семи
23 августа, 16:10РИА Новости
Группа семи
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Эммануэль МакронG7ФранцияИранВ мире
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