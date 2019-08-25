Макрон заявил, что G7 договорилась о совместной коммуникации по Ирану

ПАРИЖ, 25 авг – РИА Новости. Лидеры G7 договорились на саммите в Биаррице о "совместной коммуникации" по иранскому досье, чтобы избежать появления у Тегерана ядерного оружия и эскалации в регионе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы договорились по тому, что будем говорить по Ирану сообща, есть сообщение G7 о наших целях, и тот факт, что мы их разделяем, является очень важным звеном, это позволяет избежать разногласий, которые всех ослабляют", - сказал Макрон, слова которого приводят французские СМИ.