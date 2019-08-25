Кит Харрингтон сыграет в "Вечных" киновселенной Marvel

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Кит Харрингтон, ставший знаменитым после роли Джона Сноу в "Игре престолов", присоединится к актерскому составу фильма "Вечные", . Кит Харрингтон, ставший знаменитым после роли Джона Сноу в "Игре престолов", присоединится к актерскому составу фильма "Вечные", сообщает USA Today со ссылкой на заявление главы Marvel Studios Кевина Файги.

По словам Файги, британский актер сыграет Дейна Уитмана ("Черного рыцаря"). На съемочной площадке он вновь встретится с Ричардом Мэдденом в роли могущественного Икариса.

В фильме также задействованы Сальма Хайек (Аяк), Анджелина Джоли (Тена), Кумэйл Нанджиани (Кинго) и Джемма Чан (Серси). Картина рассказывает о расе суперлюдей - защитников человечества, к появлению которых на Земле причастна внеземная цивилизация.