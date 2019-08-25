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РИА Новости
Культура

Кит Харрингтон сыграет в "Вечных" киновселенной Marvel

13:11 25.08.2019
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© Home Box Office, Inc.Кадр из сериала "Игра престолов". Джон Сноу
Кадр из сериала Игра престолов. Джон Сноу
© Home Box Office, Inc.
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Кит Харрингтон, ставший знаменитым после роли Джона Сноу в "Игре престолов", присоединится к актерскому составу фильма "Вечные", сообщает USA Today со ссылкой на заявление главы Marvel Studios Кевина Файги.
По словам Файги, британский актер сыграет Дейна Уитмана ("Черного рыцаря"). На съемочной площадке он вновь встретится с Ричардом Мэдденом в роли могущественного Икариса.
В фильме также задействованы Сальма Хайек (Аяк), Анджелина Джоли (Тена), Кумэйл Нанджиани (Кинго) и Джемма Чан (Серси). Картина рассказывает о расе суперлюдей - защитников человечества, к появлению которых на Земле причастна внеземная цивилизация.
Съемки пока не начались, но уже известно, что выход проекта запланирован на ноябрь 2020 года.
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