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РИА Новости
Война в Сирии

Иран опроверг заявления Израиля об авиаударах по объектам в Сирии

12:06 25.08.2019 (обновлено: 13:15 25.08.2019)
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© AP Photo / Ariel SchalitИзраильский боевой самолет F-16
Израильский боевой самолет F-16
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильский боевой самолет F-16. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Председатель совета целесообразности (совещательный орган при верховном лидере) Ирана Мохсен Резаи опроверг утверждения израильских военных об авиаударах по иранским объектам близ Дамаска, сообщает агентство ILNA.

"США и Израиль не способны атаковать иранские центры и позиции, и утверждение Израиля о том, что иранские позиции стали их целью, является ложью, <…> наши консультационные центры не пострадали", — заявил Резаи в интервью агентству.

Он добавил, что действия США и Израиля в Сирии и Ираке противоречат международному праву, и в скором времени "защитники Ирака и Сирии ответят на это".
Ранее израильские военные заявили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.
Премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
Вчера, 00:50Война в Сирии
Нетаньяху подтвердил заявление военных по авиаударам в Сирии
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Война в СирииСирияИранИзраиль
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