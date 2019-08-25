Иран опроверг заявления Израиля об авиаударах по объектам в Сирии

"США и Израиль не способны атаковать иранские центры и позиции, и утверждение Израиля о том, что иранские позиции стали их целью, является ложью, <…> наши консультационные центры не пострадали", — заявил Резаи в интервью агентству.

Он добавил, что действия США и Израиля в Сирии и Ираке противоречат международному праву, и в скором времени "защитники Ирака и Сирии ответят на это".

Ранее израильские военные заявили, что нанесли авиаудары близ Дамаска по иранским объектам, чтобы сорвать атаку иранских ударных беспилотников по своей стране. По их словам, целью бомбардировок стали объекты иранского подразделения "Аль-Кудс" и шиитских отрядов в селении Акраба юго-восточнее Дамаска. Израильские военные также допускают возможность потерь среди личного состава иранских сил и шиитских отрядов на атакованных ими объектах.