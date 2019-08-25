Восточные земли Германии выступили за возвращение России в G8

БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Главы четырех восточногерманских правительств, в частности, из федеральных земель Саксония, Тюрингия, Бранденбург и Саксония-Анхальт, выступили за возвращение России в G8.

"Не хочу давать советов со стороны участникам встречи G7 (которая проходит в эти дни во Франции – ред.). Но чем больше будет форматов, чтобы говорить с Россией, тем лучше", - заявил газете Welt am Sonntag премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС).

Он добавил, что "мы на Востоке (ФРГ – ред.) более чувствительны в вопросе отношений с Россией, чем на Западе". Именно поэтому, по словам политика, длительная изоляция Москвы и сохранение санкций "не пользуются поддержкой в восточной Германии".

"Свидетельством суверенитета и политической дальновидности" назвал глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) возобновление со стороны Европы диалога с Россией, который может привести к восстановлению формата G8. Он заявил Welt am Sonntag, что реакция Запада на ситуацию вокруг Крыма в 2014 "была верной на тот момент", однако изоляция "не улучшила, с нынешней точки зрения, положение людей там".

"Европа и США нуждаются в максимально плотном диалоге с Россией. Это верно именно сейчас, после разрыва договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)", - заявил Welt am Sonntag премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке (СДПГ). Он добавил, что "было бы хорошо, если бы России удалось создать условия для возвращение в G7/G8, Россия принадлежит к этому (формату), это также в наших интересах".

По словам премьер-министра земли Саксонии-Анхальт Райнера Хазелофа (ХДС), "малоосмысленным кажется долгосрочное исключение России из важных встреч (G7 – ред.) и наложение санкций". Он заявил Welt am Sonntag, что "восточногерманская экономика и прежде всего предприятия среднего бизнеса пострадали в особой степени" из-за санкций против России, которые, тем не менее, не привели к "ощутимому улучшению ситуации на Украине".

Ранее ряд немецких политиков, в частности, из Свободной демократической партии Германии, высказались за возвращение к диалогу с Россией о восстановлении формата G8. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит предпосылок для этого, однако связала возможность начала такого процесса с прогрессом в украинском урегулировании.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.