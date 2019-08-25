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РИА Новости

Восточные земли Германии выступили за возвращение России в G8

11:32 25.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкШтандарт президента РФ на автомобиле президентского кортежа
Штандарт президента РФ на автомобиле президентского кортежа
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 25 авг - РИА Новости. Главы четырех восточногерманских правительств, в частности, из федеральных земель Саксония, Тюрингия, Бранденбург и Саксония-Анхальт, выступили за возвращение России в G8.
"Не хочу давать советов со стороны участникам встречи G7 (которая проходит в эти дни во Франции – ред.). Но чем больше будет форматов, чтобы говорить с Россией, тем лучше", - заявил газете Welt am Sonntag премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС).
Флаг Германии
19 августа, 03:02РИА Новости
США используют санкции против России в своих целях, заявил премьер Саксонии
Он добавил, что "мы на Востоке (ФРГ – ред.) более чувствительны в вопросе отношений с Россией, чем на Западе". Именно поэтому, по словам политика, длительная изоляция Москвы и сохранение санкций "не пользуются поддержкой в восточной Германии".
"Свидетельством суверенитета и политической дальновидности" назвал глава правительства Тюрингии Бодо Рамелов (Левые) возобновление со стороны Европы диалога с Россией, который может привести к восстановлению формата G8. Он заявил Welt am Sonntag, что реакция Запада на ситуацию вокруг Крыма в 2014 "была верной на тот момент", однако изоляция "не улучшила, с нынешней точки зрения, положение людей там".
"Европа и США нуждаются в максимально плотном диалоге с Россией. Это верно именно сейчас, после разрыва договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД)", - заявил Welt am Sonntag премьер-министр Бранденбурга Дитмар Воидке (СДПГ). Он добавил, что "было бы хорошо, если бы России удалось создать условия для возвращение в G7/G8, Россия принадлежит к этому (формату), это также в наших интересах".
Флаг России
23 августа, 13:21РИА Новости
Немецкий политик выступил за присоединение России к G7
По словам премьер-министра земли Саксонии-Анхальт Райнера Хазелофа (ХДС), "малоосмысленным кажется долгосрочное исключение России из важных встреч (G7 – ред.) и наложение санкций". Он заявил Welt am Sonntag, что "восточногерманская экономика и прежде всего предприятия среднего бизнеса пострадали в особой степени" из-за санкций против России, которые, тем не менее, не привели к "ощутимому улучшению ситуации на Украине".
Ранее ряд немецких политиков, в частности, из Свободной демократической партии Германии, высказались за возвращение к диалогу с Россией о восстановлении формата G8. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока не видит предпосылок для этого, однако связала возможность начала такого процесса с прогрессом в украинском урегулировании.
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
24 августа, 15:48Радио
Туск хочет пригласить Украину на следующий саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8.
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 года. В 2014 году он сократился до G7, когда на фоне событий в Крыму участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Западные страны обвинили РФ во вмешательстве в дела Украины и ввели санкции. Москва приняла ответные меры, неоднократно отвергала все обвинения и заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.
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ХДС/ХССТюрингияСаксония-АнхальтСаксонияБранденбургG8Ангела МеркельРоссияВ мире
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