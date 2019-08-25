Пожар на острове Самос локализовали

АФИНЫ, 25 авг - РИА Новости. Лесной пожар на острове Самос локализован, эвакуированные из пяти отелей туристы вернулись в гостиницы, сообщает издание Лесной пожар на острове Самос локализован, эвакуированные из пяти отелей туристы вернулись в гостиницы, сообщает издание iefimerida.gr

Пожар начался во второй половине дня в субботу в Месокампосе, в туристическом районе рядом с гостиницами и жилыми домами.

В превентивных целях были эвакуированы туристы из пяти отелей, сообщил мэр острова Христодулос Севастакис телеканалу Skai. На автобусах были вывезены около тысячи человек. Лодками и катерами были эвакуированы около 70 человек, оказавшихся на пляже возле огневого фронта. Огонь людям не угрожал, но всюду стоял густой дым.

Туристов разместили в спортивном зале Пифагориона.

Поздно ночью, когда пожар перестал угрожать, все благополучно вернулись в свои гостиницы и дома, сообщает издание.

Борьба с огнем велась всю ночь. Утром огонь начали поливать водой два вертолета. Ситуация, по данным пожарной охраны, значительно улучшилась. Активного фронта огня нет, есть только несколько точек, сообщили пожарные.

По предварительным данным, пожар начался от искры на столбе линии электропередачи.

В ряде районов Греции объявлен четвертый, оранжевый уровень пожарной опасности. Сейчас стоит 40-градусная жара и дует штормовой ветер.