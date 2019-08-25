Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником и отметил роль их работы в росте экономики России, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Сегодня Россия — одна из ведущих горнодобывающих стран в мире, а ее угольная промышленность способствует росту экономики, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности. Во многом благодаря вам стабильно работают предприятия, а в дома миллионов людей приходят свет и тепло", — говорится в сообщении.
Медведев уточнил, что поддержка угольной отрасли, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий — важные задачи, которые государство решает совместно с бизнесом. Он подчеркнул, что в числе приоритетов — социальные гарантии шахтерам, создание достойных условий для их жизни и труда.
Премьер-министр отметил, что профессия шахтера — образец надежности, преданности своему делу, которое требует выдержки и самоотдачи.
Профессиональный праздник работников и ветеранов угольной промышленности — День шахтера отмечается в последнее воскресенье августа.
Вчера, 10:00РИА НовостиДень шахтера в России