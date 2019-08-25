Медведев поздравил шахтеров с профессиональным праздником

"Сегодня Россия — одна из ведущих горнодобывающих стран в мире, а ее угольная промышленность способствует росту экономики, вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности. Во многом благодаря вам стабильно работают предприятия, а в дома миллионов людей приходят свет и тепло", — говорится в сообщении.