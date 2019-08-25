Более 1400 беженцев вернулись в Сирию за сутки

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Свыше 1,4 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 405 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 409 человек (женщин – 123, детей – 209), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 996 человек (женщин – 299, детей – 508)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции. В населенных пунктах Бакса (провинция Латакия) и Маррат (провинция Дэйр-Эз-Зор) местным жителям выдали по 500 продовольственных наборов общим весом 4,84 тонны.

Кроме того, Фонд имени Ахмата Кадырова провел благотворительную акцию в населенном пункте Карим-Мэйсар (провинция Алеппо), в ходе которой сирийским гражданам выдали тонну хлеба и тонну вещей первой необходимости.

По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 28 взрывоопасных предметов.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Сейчас на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.