Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-25T09:49Z
https://ria.ru/20190825/1557878967.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155710/99/1557109953_0:72:1024:648_1036x0_80_0_0_8848e5c2381ad01f5a2f92ec7d294d6f.jpg
РИА Новости

Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:49 25.08.2019
2356
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
Военнослужащие армии Украины. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 авг - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о семи нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля.
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
24 августа, 11:39РИА Новости
В ДНР сообщили о гибели военнослужащего при обстреле силовиков
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило – три раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из вооружения БМП и стрелкового оружия.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
111182
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
ЛНР обвинила силовиков в минировании территорий у линии соприкосновения
РИА
Новости
Сотрудник Народной милиции ЛНР
Задержанный в ЛНР агент СБУ рассказал, как его готовили инструкторы НАТО
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
ЛНР сообщила о перегруппировке силовиков в Донбассе
Актер Виталий Логвиновский
Умер народный артист России Виталий Логвиновский
Лента
новостей
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
В ДНР сообщили о гибели военнослужащего при обстреле силовиков
Флаг ЛНР
Задержанный в ЛНР агент СБУ дал признательные показания
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Владимир Зеленский
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Стела автозаправочной станции
В Киеве заявили о снижении вдвое объемов поставок российского дизеля
Последствия обстрела в Донецкой области
Силовики семь раз нарушили перемирие за сутки, заявили в ДНР
В Харькове обрушился автомобильный мост в районе Лоск. 25 августа 2019
В Харькове обвалился автомобильный мост
Флаги стран-участниц саммита G7
Меркель рассказала об отношении лидеров G7 к возвращению России
Двигатель, разработанный украинским промышленным предприятием Мотор Сич на выставке Aviation Expo China в Пекине
Китайские компании купили большинство акций украинской "Мотор Сич"
Член основного экипажа МКС-58/59 астронавт НАСА Энн МакКлейн на пресс-конференции перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ
Стало известно о первом совершенном в космосе преступлении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:29Фестиваль "Таврида — АРТ" посетили более 45 тысяч зрителей
08:29Опубликовано видео учений по скрытной переброске атомных подлодок
08:25В Иркутской области после паводков построят пять новых школ
08:24Москвичей в понедельник ожидает до 23 градусов тепла
08:23Покрас Лампас отложил визит в Екатеринбург из-за протеста верующих
08:22В Чечне забросали камнями поезд "Петербург – Махачкала"
08:18В Тюмени проверят больницу, где не приняли пациентку с отеком легких
08:15На Дальнем Востоке за сутки сгорело свыше 2,9 тысячи гектаров леса
08:14В Ташкенте опрокинулся автобус
08:13В Роскачестве рассказали, как обезопасить ребенка от онлайн-травли
08:07На севере Бурятии сняли режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров
08:00Россия и Индия могут создать станции для спутниковой навигации
07:38Порошенко пообещал "с гордостью" поднять украинский флаг над Донецком
07:38Депутат ГД объяснил, почему новые санкции против России нанесут ущерб США
07:31Глава комитета ГД дал оценку второму пакету санкций США по делу Скрипалей
07:13В Красноярском крае площадь лесных пожаров сократилась на 14 тысяч гектаров
07:12Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по "делу Скрипалей"
07:10На МКС "Союз МС-13" перестыковали для приема робота "Федор"
07:07Исследование показало, в каких регионах россияне чаще всего берут ипотеку
07:02Власти Китая не желают эскалации торговой войны с США и готовы к диалогу
Лента новостейМолния