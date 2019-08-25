Синоптики предупредили москвичей о похолодании на следующей неделе

Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В середине следующей недели в столичном регионе наступит похолодание, говорится на В середине следующей недели в столичном регионе наступит похолодание, говорится на сайте "Метеовести от ФОБОС".

Так, понедельник и вторник будут солнечными и теплыми, температура воздуха будет достигать 21-23 градусов.

Однако в среду, 28 августа, из-за скандинавского антициклона температура днем не будет превышать 15-17 градусов. В ночное время ожидается 6-8 градусов.

При этом на востоке Московской области ранним утром возможны первые заморозки.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг потеплеть до 16-18 градусов днем, однако ночью будет всего 5-7 градусов.

Ожидается, что до конца календарного лета воздух в столичном регионе не прогреется до 20 градусов тепла.

Ранее главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.