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РИА Новости

Синоптики предупредили москвичей о похолодании на следующей неделе

08:55 25.08.2019 (обновлено: 09:56 25.08.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В середине следующей недели в столичном регионе наступит похолодание, говорится на сайте "Метеовести от ФОБОС".
Так, понедельник и вторник будут солнечными и теплыми, температура воздуха будет достигать 21-23 градусов.
Однако в среду, 28 августа, из-за скандинавского антициклона температура днем не будет превышать 15-17 градусов. В ночное время ожидается 6-8 градусов.
При этом на востоке Московской области ранним утром возможны первые заморозки.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг потеплеть до 16-18 градусов днем, однако ночью будет всего 5-7 градусов.
Пешеходы во время дождя в Москве. Архивное фото
1 августа, 03:20РИА Новости
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ожидается, что до конца календарного лета воздух в столичном регионе не прогреется до 20 градусов тепла.
Ранее главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
По его словам, аномальное похолодание и потепление обычно повторяются каждые 206 суток. Так, в этом мае в европейской части России было жарко, а через три месяца началась волна холода.
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Центр "Фобос"МоскваМосковская областьРоссияОбщество
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