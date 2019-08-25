Синоптики предупредили москвичей о похолодании на следующей неделе

МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. В середине следующей недели в столичном регионе наступит похолодание, говорится на сайте "Метеовести от ФОБОС".
Так, понедельник и вторник будут солнечными и теплыми, температура воздуха будет достигать 21-23 градусов.
Однако в среду, 28 августа, из-за скандинавского антициклона температура днем не будет превышать 15-17 градусов. В ночное время ожидается 6-8 градусов.
При этом на востоке Московской области ранним утром возможны первые заморозки.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг потеплеть до 16-18 градусов днем, однако ночью будет всего 5-7 градусов.
1 августа, 03:20РИА НовостиВрачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ожидается, что до конца календарного лета воздух в столичном регионе не прогреется до 20 градусов тепла.
Ранее главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето "небесной механикой" — движением Земли, Луны и Солнца.
По его словам, аномальное похолодание и потепление обычно повторяются каждые 206 суток. Так, в этом мае в европейской части России было жарко, а через три месяца началась волна холода.