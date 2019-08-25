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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

08:52 25.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За 24 августа со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из гранатомета в направлении населенного пункта Нижнее Лозовое.
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