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РИА Новости

Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7

02:43 25.08.2019 (обновлено: 04:33 25.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич
Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.
В субботу Туск заявил в Биаррице, где пройдет саммит G7, что не может согласиться с предложением пригласить РФ обратно в "семерку", призвав при этом подумать над идеей позвать Украину как гостя на следующую встречу.
Сенатор отметил, что подобное предложение неудивительно. "Но здесь налицо все-таки явная недоработка. Надо было ему еще позвать туда и Польшу вместе со странами Балтии. Уж тогда накал русофобии на саммите будет точно на должном уровне", - написал он на своей странице в Facebook.
"К сожалению, должен констатировать, что Европейский союз продолжает заниматься не реальной политикой, а политиканством, колеблясь вместе с линией США. В целом же эта линия, если не считать отдельных нюансов, остается антироссийской", - заключил парламентарий.
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Вчера, 13:23РИА Новости
Туск предложил пригласить Украину вместо России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США. Как ожидается, Трамп поднимет вопрос присоединения России к "большой семерке" на ближайшем саммите G7 в Биаррице. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия считает полезными любые контакты со странами "большой семерки" и не исключает возобновления формата G8. В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель связала вопрос о возобновлении формата G8 с прогрессом в украинском урегулировании
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