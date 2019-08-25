Клинцевич прокомментировал идею Туска пригласить Украину на G7

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Член оборонного комитета Совфеда России Франц Клинцевич считает, что предложение главы Евросовета Дональда Туска пригласить на G7 вместо РФ Украину направлено на накаливание русофобии на саммите, при этом линия поведения ЕС остается антироссийской.

В субботу Туск заявил в Биаррице, где пройдет саммит G7, что не может согласиться с предложением пригласить РФ обратно в "семерку", призвав при этом подумать над идеей позвать Украину как гостя на следующую встречу.

Сенатор отметил, что подобное предложение неудивительно. "Но здесь налицо все-таки явная недоработка. Надо было ему еще позвать туда и Польшу вместе со странами Балтии. Уж тогда накал русофобии на саммите будет точно на должном уровне", - написал он на своей странице в Facebook

"К сожалению, должен констатировать, что Европейский союз продолжает заниматься не реальной политикой, а политиканством, колеблясь вместе с линией США. В целом же эта линия, если не считать отдельных нюансов, остается антироссийской", - заключил парламентарий.