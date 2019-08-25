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РИА Новости

Число пожаров в Бразилии за два дня увеличилось больше чем на 1,5 тысячи

01:53 25.08.2019
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© Фото : Science/AAASЛесные пожары
Лесные пожары
© Фото : Science/AAAS
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 авг - РИА Новости. Специалисты за четверг и пятницу зафиксировали 1663 новых пожара в Бразилии, половина из них в Амазонии, сообщает издание Comercio со ссылкой на данные Национального института космических исследований (INPE).
За весь год в Бразилии произошли 78,4 тысячи лесных пожаров, это худший показатель с 2013 года.
Власти страны после критики со стороны международного сообщества направили на борьбу с огнем армию.
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что ЕС готов оказать Бразилии финансовую помощь в борьбе с амазонскими пожарами.
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