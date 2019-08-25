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РИА Новости

Официальные лица США раскритиковали Макрона за давление на Трампа

00:56 25.08.2019 (обновлено: 04:27 25.08.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Официальные лица США в частных разговорах раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона за то, что перед саммитом G7 тот пытался "оказать давление" на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным издания, "шквал критики" обрушился на Макрона после того, как он пригласил Трампа на "импровизированный ланч", в ходе которого стороны обсудили ряд вопросов, "начиная Ираном и заканчивая пожарами в Амазонии". При этом подобный ланч в формате "тет-а-тет" не был запланирован заранее, подчеркивает газета.
Отмечается, что члены администрации президента США обвинили президента Франции в том, что он сосредоточился на таких "нишевых вопросах", как изменение климата и развитие Африки, которые отвечают его собственным политическим интересам. По словам высокопоставленного французского чиновника, президент Франции использовал ланч для того, чтобы "объяснить" свою позицию по спорным вопросам, касающимся, в частности, напряженности в мировой торговле.
В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит "большой семёрки". Обеспечивать безопасность мероприятия в регион прибыли более 13 тысяч полицейских и жандармов.
Президент США Дональд Трамп на обеде с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 августа 2019
Вчера, 18:50РИА Новости
Трамп после обеда с Макроном пообещал обеим странам много хорошего
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Эммануэль МакронG7Дональд ТрампМоскваФранцияСШАВ миреПолитика
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