ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском

ДАМАСК, 24 авг - РИА Новости. Государственное телевидение Сирии в ночь на субботу сообщило об отражении ПВО страны атаки в небе над Дамаском.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о нескольких мощных взрывах в небе над сирийской столицей Дамаском около 23.20 по местному времени (совпадает с мск).
"ПВО Сирии отражает атаку вражеских объектов в небе над Дамаском", - передает телеканал Ikhbariya.
Подобные атаки на различные объекты в Дамаске и его окрестностях регулярно наносит Израиль. Так, 1 июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.
Израильская авиация нередко использует воздушное пространство Ливана для ударов по территории САР.