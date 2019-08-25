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РИА Новости
Война в Сирии

ГосТВ Сирии сообщает, что ПВО отражает атаку в небе над Дамаском

00:07 25.08.2019
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© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля по Дамаску. Архивное фото
ДАМАСК, 24 авг - РИА Новости. Государственное телевидение Сирии в ночь на субботу сообщило об отражении ПВО страны атаки в небе над Дамаском.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о нескольких мощных взрывах в небе над сирийской столицей Дамаском около 23.20 по местному времени (совпадает с мск).
"ПВО Сирии отражает атаку вражеских объектов в небе над Дамаском", - передает телеканал Ikhbariya.
Подобные атаки на различные объекты в Дамаске и его окрестностях регулярно наносит Израиль. Так, 1 июля ударам подверглись Дамаск и Хомс, 12 июня был обстрелян юг Сирии. 3 июня израильская авиация нанесла удары по аэродрому T4 в сирийской провинции Хомс, в результате погиб один военный, двое были ранены.
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