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РИА Новости
Культура

Гарик Харламов считает, что только Король Ночи спасет от гипноза собаки

06:15 25.08.2019
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© HBO, 2011 – 2019Кадр из сериала "Игры престолов"
Кадр из сериала Игры престолов
© HBO, 2011 – 2019
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Российский шоумен Гарик Харламов разместил в инстаграме шуточное видео, на котором показал, как Король Ночи из "Игры престолов" поднимает загипнотизированных собакой участников программы "Удивительные люди", как когда-то оживлял мертвецов в сериале.

"После гипноза собаки, поднять их может только Король Ночи", - написал Харламов.

Выпуск программы, в которой собака загипнотизировала группу людей, вышел в сентябре прошлого года на "России 1". Однако только сейчас пользователи Сети обратили на него внимание, что сделало ролик вирусным.
Комментаторы сомневаются в том, что шпиц по кличке Принцесса обладает паранормальными способностями. Многие уверены, что это постановочный сюжет.

"Наверное, собачку зовут Кашпир. Самое забавное, что ни один человек не упал назад, все падают ровно на собаку, там где подушка", - написал шоумен.

"Да это по-настоящему, вы просто не верите! По телевизору же не буду показывать неправду!",
"Не получается досмотреть до конца, засыпаю", "Почему жюри не падает?", "Главное, голову отворачивают, чтоб не задохнуться, и с улыбкой - самим смешно", - присоединились к шуткам пользователи соцсети.
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