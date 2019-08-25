Але — гоп! Спешите видеть! Госцирк на манеже уже 100 лет

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Вовк. В 1919 году самое пролетарское из искусств — цирк — решили национализировать. Ленин подписал соответствующий декрет 26 августа, ровно 100 лет назад. Кто на самом деле руководил первыми государственными цирками, почему клоунов называют "коверными", на каком языке нужно говорить с тиграми и откуда пошло выражение "рожденные в опилках" — на вопросы РИА Новости ответили заведующий кафедрой режиссуры цирка ГИТИСа Максимилиан Немчинский, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный и народный артист РСФСР, режиссер-постановщик комических номеров Андрей Николаев (клоун Андрюша).

Как Бим-Бом стал директором цирка

В 1919 году национализировали три цирка — два московских: Саламонского на Цветном бульваре, братьев Никитиных на Садово-Триумфальной площади, и Тульский, который не выдержал этого и почти сразу прогорел. Притом что секцию цирка, созданную первым наркомом просвещения РСФСР Анатолием Луначарским, возглавили работники, не имеющие никакого отношения к искусству; на деле руководили цирками артисты, главным образом клоуны. Например, Иван Семенович Радунский — создатель знаменитого клоунского ансамбля "Бим-Бом" — стал директором и арендатором бывшего цирка Саламонского.

Почему цирковые считают 13 счастливым числом?

Потому что диаметр циркового манежа всегда равен 13 метрам. И это неслучайно. Именно такой размер удобен для лошадей, чтобы бегать по кругу, набирать скорость и не падать на бок.

Как появился клоунский нос

Все знают про Белых и Рыжих клоунов. У изящных Белых — грим и костюм французского аристократа: жабо, шелковые чулки, туфли на высоком каблуке, колпак, выбеленное лицо и яркие губы. У простоватых Рыжих — огромный рот, большие уши и красный нос горького пьяницы. Когда появились клоуны-эксцентрики, излишества грима постепенно стали исчезать и в конце концов свелись только к красному носу. А носы на резиночке вообще позаимствованы у американских так называемых медицинских клоунов, развлекающих больных в клиниках.

Афиша клоуна Андрюши (Андрей Николаев) Афиша клоуна Андрюши (Андрей Николаев)

Почему про цирковых говорят "родился в опилках"?

Раньше манеж перед выступлением засыпали опилками. Они смягчают удар при падении гимнастов, и главное — у лошадей не болят ноги. А вот от бега по современным прорезиненным покрытиям, которыми застилают манеж для конных номеров, болят, хоть и не скользят. Но опилки летели на публику, сидящую в первых рядах, прилипали к костюмам артистов. Поэтому от них отказались. Правда, не везде. В некоторых крупных зарубежных цирках опилки используют до сих пор, чтобы воссоздать атмосферу старины.

Почему клоуны — "коверные"?

В Англии в XIX веке был такой клоун Том Беллинг. Однажды он заснул за кулисами, завернувшись в ковер. Униформисты во время представления вынесли реквизит, ковер раскатали, и оттуда на манеж выпал сонный бедолага. Он не сразу понял, что произошло, и стал смешно раскланиваться во все стороны, пожимать плечами, кривляться. Публика была в восторге. Тогда из конфуза решили сделать номер под названием "У ковра". Так Беллинг стал родоначальником нового вида клоунады. Задача коверного — развлекать публику в промежутках между номерами, пока служащие меняют покрытие и реквизит. Кстати, Беллинг придумал и знаменитый образ рыжего клоуна, простодушного неуклюжего неудачника.

Правда ли, что цирковые артисты перед представлением не грызут семечки?

Одно из многих цирковых суеверий. Семечки — к неудачной программе, которая не сделает кассу. Еще одна примета — нельзя садиться на бортик манежа спиной к нему. Это неуважение к "кормильцу".

Каких иностранных слов больше всего в профессиональном цирковом словаре?

Оказывается, немецких. Например, труднопроизносимое слово "шпрехшталмейстер". Если перевести дословно, это "говорящий мастер конюшни". По сути, так и есть. В его обязанности, помимо объявления номеров программы, входило присматривать за порядком на конюшне, следить, чтобы все артисты выходили на манеж в аккуратных костюмах и в гриме. Или скажем, "копштейн" — так акробаты называют стойку на голове.

Особенно много резких по звучанию немецких слов в дрессуре, животные лучше на них реагируют. Самые большие германофилы почему-то слоны. Тигр тоже не поймет дрессировщика, если он скажет ему "встань на задние лапы", а вот команду "ауф" выполнит.

Ап! И тигры у ног моих сели

А что же такое "ап"? Видимо, происходит эта самая известная команда от английского up (вверх). Дрессировщики используют ее, чтобы заставить хищников начать выполнять трюк. Акробаты и гимнасты говорят "ап" в начале движения, а также в непредвиденных ситуация, когда падают, например, и нужна помощь.

А в конце — шаривари и парад-алле

Ничего общего с шароварами. Шаривари — это выход на манеж всех артистов, участвующих в программе, в начале или конце представления. Одновременно жонглеры жонглируют, гимнастки крутят хулахупы, пудели ходят на задних лапах, лошади скачут — в общем, все демонстрируют свои жанры. Не путать с парадом-алле и выходом на поклон.