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РИА Новости

В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Горловки силовиками

21:12 23.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела, в поселке Горловка Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня в 19.00 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины обстреляли из минометов населенный пункт Доломитное (окраина города Горловка – ред.). Всего было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - заявил представитель ведомства.
Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Вчера, 15:04РИА Новости
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