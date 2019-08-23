В ДНР заявили о минометном обстреле окраин Горловки силовиками

ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловка, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Сегодня в 19.00 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины обстреляли из минометов населенный пункт Доломитное (окраина города Горловка – ред.). Всего было выпущено 15 мин калибром 120 миллиметров", - заявил представитель ведомства.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе до начала конфликта проживали около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.