Более 37 тысяч человек сдали кровь в Подмосковье с начала года

Донор во время процедуры сдачи крови в Иванове в Национальный день донора

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. С января этого года в Подмосковье донорами стали 37,6 тысячи человек. Благодаря этому удалось заготовить 34,7 тысячи литров донорской крови. Об этом рассказал телеканал С января этого года в Подмосковье донорами стали 37,6 тысячи человек. Благодаря этому удалось заготовить 34,7 тысячи литров донорской крови. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области. Татьяна Мухтасарова, министр здравоохранения Подмосковья, подчеркнула, что в регионе живут активные и неравнодушные люди.

"Только с начала года впервые сдало кровь более 11 тысяч жителей Подмосковья, а общее число доноров составило 37,6 тысячи человек", — отметила министр.

Она добавила, что благодаря неравнодушным жителям области Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами.

По словам Мухтасаровой, компоненты крови отправляют в медучреждения региона, в том числе в перинатальные центры.

Министр здравоохранения отметила, что донорская кровь нужна пациентам с онкологическими заболеваниями, сильной кровопотерей, ожогами, травмами и другими повреждениями.