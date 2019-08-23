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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 37 тысяч человек сдали кровь в Подмосковье с начала года

20:29 23.08.2019
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© РИА Новости / Варвара ГертьеДонор во время процедуры сдачи крови в Иванове в Национальный день донора
Донор во время процедуры сдачи крови в Иванове в Национальный день донора
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. С января этого года в Подмосковье донорами стали 37,6 тысячи человек. Благодаря этому удалось заготовить 34,7 тысячи литров донорской крови. Об этом рассказал телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу минздрава Московской области. Татьяна Мухтасарова, министр здравоохранения Подмосковья, подчеркнула, что в регионе живут активные и неравнодушные люди.
"Только с начала года впервые сдало кровь более 11 тысяч жителей Подмосковья, а общее число доноров составило 37,6 тысячи человек", — отметила министр.
Она добавила, что благодаря неравнодушным жителям области Подмосковье полностью обеспечивает себя донорской кровью и ее компонентами.
По словам Мухтасаровой, компоненты крови отправляют в медучреждения региона, в том числе в перинатальные центры.
Министр здравоохранения отметила, что донорская кровь нужна пациентам с онкологическими заболеваниями, сильной кровопотерей, ожогами, травмами и другими повреждениями.
Подготовкой крови и ее компонентов занимаются 36 учреждений Подмосковья.
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