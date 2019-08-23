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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани рассказали об изменении подхода к строительству в регионе

20:20 23.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на центр Краснодара
Вид на центр Краснодара
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на центр Краснодара. Архивное фото
КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Один из лидеров по объемам ввода жилья в России - Краснодарский край - поменял подход к строительству, используя комплексную застройку, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.
Как отмечают власти, в пятницу на совещании под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко губернатор региона Вениамин Кондратьев доложил о ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда". По данным краевых властей, с начала года в регионе введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья, что составляет почти половину от необходимого объема – 4,7 миллиона квадратных метров.
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"Край сейчас неплохо выглядит по показателю, входит в пятерку лучших регионов России. Нужно помогать с инфраструктурой, социальными объектами, чтобы цена за квадратный метр не росла", – приводит администрация слова Мутко.
Как отметил губернатор, сейчас край делает ставку не только на количество, но и, прежде всего, качество жилья.
"Сегодня у нас новый подход к строительству: мы перешли на комплексную застройку, строим дома со школами, садами, парковками для комфортной жизни", – сообщил губернатор, которого цитирует пресс-служба.
Кроме того, на совещании был поднят вопрос хода расселения жителей из ветхого и аварийного жилья и благоустройство дворовых и общественных территорий. Как отметил Мутко, власти предусмотрели до 2024 года 2,4 миллиарда рублей на расселение, и призвал избавляться от аварийного фонда. Он также подчеркнул, что особое внимание нужно уделять качеству выполняемых работ.
Как уточнил Кондратьев, в этом году на переселение жителей Краснодарского края в рамках нацпроекта выделено 220 миллионов рублей. На эти средства в рамках первого этапа проекта, который завершится в конце 2020 года, планируется переселить 263 человека из 118 квартир. Это пять аварийных многоквартирных домов.
По программе "Формирование комфортной городской среды" до конца года приведут в порядок 106 объектов.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКубаньКраснодарский край
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