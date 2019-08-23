Власти Кубани рассказали об изменении подхода к строительству в регионе

КРАСНОДАР, 23 авг — РИА Новости. Один из лидеров по объемам ввода жилья в России - Краснодарский край - поменял подход к строительству, используя комплексную застройку, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на губернатора края Вениамина Кондратьева.

Как отмечают власти, в пятницу на совещании под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко губернатор региона Вениамин Кондратьев доложил о ходе реализации национального проекта "Жилье и городская среда". По данным краевых властей, с начала года в регионе введено в эксплуатацию более 2 миллионов квадратных метров жилья, что составляет почти половину от необходимого объема – 4,7 миллиона квадратных метров.

"Край сейчас неплохо выглядит по показателю, входит в пятерку лучших регионов России. Нужно помогать с инфраструктурой, социальными объектами, чтобы цена за квадратный метр не росла", – приводит администрация слова Мутко.

Как отметил губернатор, сейчас край делает ставку не только на количество, но и, прежде всего, качество жилья.

"Сегодня у нас новый подход к строительству: мы перешли на комплексную застройку, строим дома со школами, садами, парковками для комфортной жизни", – сообщил губернатор, которого цитирует пресс-служба.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос хода расселения жителей из ветхого и аварийного жилья и благоустройство дворовых и общественных территорий. Как отметил Мутко, власти предусмотрели до 2024 года 2,4 миллиарда рублей на расселение, и призвал избавляться от аварийного фонда. Он также подчеркнул, что особое внимание нужно уделять качеству выполняемых работ.

Как уточнил Кондратьев, в этом году на переселение жителей Краснодарского края в рамках нацпроекта выделено 220 миллионов рублей. На эти средства в рамках первого этапа проекта, который завершится в конце 2020 года, планируется переселить 263 человека из 118 квартир. Это пять аварийных многоквартирных домов.