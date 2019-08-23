Глава Облдумы: Работа по нацпроектам в Воронежской области идет по графику

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов подвел в беседе с корреспондентом РИА Новости итоги работы регионального парламента за первое полугодие 2019 года, рассказал о принятых депутатами законах и контроле за реализацией национальных проектов в области.

— Владимир Иванович, Воронежская областная дума в первом полугодии приняла масштабный блок экономических законов. Что это даст в перспективе региону?

— Действительно, парламентарии согласовали более 15 законов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности, развитие экономики, наполняемость бюджета и создание рабочих мест. В первую очередь я бы отметил блок документов, которые сформируют максимально благоприятные условия ведения бизнеса для резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр", созданной в Новоусманском муниципальном районе. Здесь планируется развитие высокотехнологичных производств, связанных с металлургией, химической, кабельной, радиоэлектронной, фармацевтической, пищевой промышленностью, а также гражданским авиастроением и двигателестроением. Инвесторам ОЭЗ была предоставлена система льгот, включая освобождение от уплаты региональной части налога на прибыль на определенный период времени, а также освобождение на 10 лет от транспортного налога. Это позволит обеспечить конкурентоспособные условия по отношению к условиям в других особых экономических зонах. Об этом говорит и тот факт, что готовность реализовывать свои проекты на площадке ОЭЗ "Центр" уже подтвердили более десятка потенциальных инвесторов. Создание этой зоны в Воронежской области стимулирует создание 15-20 высокотехнологичных производств и появление здесь 4,2 тысячи новых рабочих мест. Планируемые инвестиции в экономику региона составят около 30 миллиардов рублей. В перспективе, с открытием филиалов ОЭЗ в районах области, речь может идти о 200 миллиардах рублей инвестиций и создании в общей сложности 25 тысяч рабочих мест.

В ходе последнего заседания весенней сессии парламентарии также ввели особые критерии для инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории опережающего экономического развития "Павловск". Это будет способствовать привлечению в моногород предприятий малого и среднего бизнеса.

В мае мы приняли блок законов, стимулирующих внедрение новой меры поддержки инвесторов в сфере промышленности - специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Это льготы по уплате транспортного налога и налога на имущество организаций. Для Воронежской области льготы компаниям в рамках СПИК гарантируют повышение инвестиционной привлекательности: крупным инвесторам будут удобны и понятны условия и механизмы преференций, которые уже отработаны в других регионах.

Кроме того, региональный парламент законодательно предоставил право на применение инвестиционного налогового вычета организациям, реализующим особо значимые инвестиционные проекты на территории региона. Предоставление данной меры господдержки направлено на стимулирование обновления основных фондов организаций. Оценка предполагаемой суммы льгот по налогу на прибыль может составить 100-120 миллионов рублей в 2020 году.

— Расскажите о наиболее значимых законах социальной направленности, одобренных областной думой.

— Важным документом, утвержденным региональным парламентом, стали поправки в закон "О региональной социальной доплате к пенсии на территории Воронежской области". Они касаются, в основном, порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии. Напомню, что с инициативой о перерасчете выплат пенсионерам в ходе своего послания Федеральному Собранию в феврале этого года выступил президент России. Уже 1 апреля главой государства был подписан документ, которым были внесены изменения в федеральный закон "О государственной социальной помощи", касающиеся, в том числе, порядка пересмотра размера региональной социальной доплаты к пенсии. Аналогичные положения утверждены и областным законом. Теперь размер социальной доплаты к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией размеров денежных выплат, влияющих на установление региональной социальной доплаты. Новый закон улучшил материальное обеспечение более 90 тысяч воронежских пенсионеров.

Также стоит упомянуть¸ что Воронежская область стала одним из первых регионов России, где создан институт уполномоченного по правам ребенка в соответствии с новым федеральным законодательством. Документ, который вступил в силу с 1 января 2019 года, дает детскому омбудсмену в регионе новый, более высокий правовой статус и максимально широкий спектр возможностей для эффективной помощи несовершеннолетним. Уверен, это качественно новый шаг в деле совершенствования механизма защиты детей и семей с детьми.

— Как законодательно были закреплены такие важные для жителей Воронежа и области вопросы как "мусорная реформа" и появление платных парковок?

— В стране с начала года был введен новый порядок обращения с твердыми коммунальными отходами, что неизбежно должно было привести к росту расходов граждан. Поэтому на уровне региона было принято решение сдержать этот рост оплаты всеми доступными правовыми мерами. В частности, был разработан и принят закон, который фактически ввел льготный тариф на вывоз ТКО для воронежцев.

Закон, который регулирует деятельность платных парковок на территории Воронежской области, мы приняли во втором чтении. Согласно этому документу было увеличено время безвозмездного использования платных парковок с 19:00 до 8:00 (ранее с 20:00), расширен список льготников, а также с 15 минут до 1 часа увеличено время бесплатной парковки на территориях, прилегающих к школам и детсадам, а также учреждениям здравоохранения.

— В России началась реализация национальных проектов. Как депутаты облдумы контролтруют ход их реализации в регионе?

— Напомню, что в Воронежской области на сегодняшний день реализуются 11 из 12 приоритетных национальных проектов. С ними синхронизируются и партпроекты "Единой России". Объемы финансирования в рамках нацпроектов, которые уже реализуются в в регионе в текущем году - около 17 миллиардов рублей. Наши депутаты осуществляют персональный контроль за выполнением нацпроектов. В настоящий момент на депутатском контроле в районах области находится 68 объектов только капитального строительства - это школы, детсады, физкультурно-оздоровительные комплексы, культурно-досуговые центры, медицинские объекты, системы водоснабжения в сельских населенных пунктах. Сегодня областные парламентарии в постоянном режиме проводят мониторинг всех закрепленных за ними объектов, находятся в постоянном контакте с местными администрациями и руководителями подрядных организаций - в целом ход работ соответствует утвержденному графику и срокам, срывов нигде не допущено.