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РИА Новости

"Единая Россия" проверит качество школьной формы по всей стране

19:25 23.08.2019 (обновлено: 19:41 23.08.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкШкольная ярмарка
Школьная ярмарка
© РИА Новости / Нина Зотина
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Школьная ярмарка. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Единая Россия" проверит качество школьной формы и условия ее продажи более чем в 1000 торговых точек по всей России, результаты проверки будут направлены в Роспотребнадзор к 1 сентября, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.
"Вопросы качества школьной формы касаются миллионов семей. Родители должны быть уверены, что костюмы и платья, которые носят их дети, являются прочными, удобными, комфортными и безопасными. Активисты партпроекта в разгар "высокого сезона" проверят более 1000 торговых точек, где реализуют школьную форму, по всей стране. Информация о выявленных нарушениях будет передаваться в оперативном режиме в территориальные органы Роспотребнадзора. Кроме того, в Роспотребнадзор к 1 сентября будут направлены предварительные итоги проверки", - цитирует пресс-служба ЕР слова Кувычко.
Координатор партпроекта ЕР уточнила, что нарушением является, в частности, продажа школьной формы с маркировкой в составе подкладки или верха "100% полиэстер", так как такая ткань не обеспечивает требование к впитыванию влаги и не безопасна для ношения детьми.
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