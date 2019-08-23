"Единая Россия" проверит качество школьной формы по всей стране

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. "Единая Россия" проверит качество школьной формы и условия ее продажи более чем в 1000 торговых точек по всей России, результаты проверки будут направлены в Роспотребнадзор к 1 сентября, сообщила координатор партпроекта ЕР "Народный контроль", депутат Госдумы Анна Кувычко.

"Вопросы качества школьной формы касаются миллионов семей. Родители должны быть уверены, что костюмы и платья, которые носят их дети, являются прочными, удобными, комфортными и безопасными. Активисты партпроекта в разгар "высокого сезона" проверят более 1000 торговых точек, где реализуют школьную форму, по всей стране. Информация о выявленных нарушениях будет передаваться в оперативном режиме в территориальные органы Роспотребнадзора. Кроме того, в Роспотребнадзор к 1 сентября будут направлены предварительные итоги проверки", - цитирует пресс-служба ЕР слова Кувычко.