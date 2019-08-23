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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Мэрия Москвы рассмотрит результаты теста электронного голосования

19:01 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэрия Москвы взяла на рассмотрение обращение главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова с просьбой принять во внимание результаты голосования жителей трех округов столицы, которые голосовали за развитие своих районов во время тестов системы электронного голосования, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.
Ранее Венедиктов сообщил РИА Новости, что он направит обращение мэру столицы с просьбой учесть результаты голосования.
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"Получили обращение Венедиктова. Взяли на рассмотрение",- сказала Пенькова.
В среду в столице прошел третий этап тестирования системы электронного голосования, в нем участвовали жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть.
Как ранее сообщил РИА Новости Венедиктов, в Зеленограде жители высказались за постройку легкого трамвая, в 10-м округе по мнению жителей не хватает круглосуточных аптек, и в 30-м округе жители высказались за кружки по робототехнике и информатике.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов – 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаАлексей Венедиктов (журналист)МоскваРоссияОбщество
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