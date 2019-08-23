Мэрия Москвы рассмотрит результаты теста электронного голосования

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Мэрия Москвы взяла на рассмотрение обращение главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова с просьбой принять во внимание результаты голосования жителей трех округов столицы, которые голосовали за развитие своих районов во время тестов системы электронного голосования, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Ранее Венедиктов сообщил РИА Новости, что он направит обращение мэру столицы с просьбой учесть результаты голосования.

"Получили обращение Венедиктова. Взяли на рассмотрение",- сказала Пенькова.

В среду в столице прошел третий этап тестирования системы электронного голосования, в нем участвовали жители тех трех районов, где на выборах 8 сентября пройдет электронное голосование. Горожане отвечали на вопрос, чего, по их мнению, не хватает в их районах, какие круглосуточные сервисы и центры развития для детей и подростков необходимо открыть.

Как ранее сообщил РИА Новости Венедиктов, в Зеленограде жители высказались за постройку легкого трамвая, в 10-м округе по мнению жителей не хватает круглосуточных аптек, и в 30-м округе жители высказались за кружки по робототехнике и информатике.