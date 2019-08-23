МВД: более 80% попавших в ДТП детей-пешеходов не имели катафотов на одежде

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Более 80% детей-пешеходов, попавших в ДТП, которые произошли в темное время суток в январе-июле 2019 года, не имели на одежде или аксессуарах световозвращающих элементов, такие данные были озвучены на совещании в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников в ходе совещания подчеркнул, что сохранение жизни и здоровья детей на дорогах остается приоритетным направлением работы ведомства. "Каждая смерть ребенка в дорожно-транспортном происшествии должна восприниматься как трагедия всего региона, рассматриваться комплексно и расследоваться самым тщательным образом", - сказал Черников.

На совещании принято решение активизировать проведение мероприятий по профилактике нарушений правил перевозок детей в салонах автомобилей. В их числе - программа "Детство без опасности", предполагающая единую систему обучения правилам безопасности при перевозке детей в автомобилях. Она была запущена в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Программа реализуется уже в 13 субъектах РФ и к 2021 году должна охватить более 100 городов России.