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РИА Новости

Брянские спасатели устроили фотосессию в поддержку кампании "Однозначно"

18:42 23.08.2019
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© Fotolia / Tomasz Zajda Фотограф
Фотограф
© Fotolia / Tomasz Zajda
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательной службы городов Карачев и Новозыбков Брянской области приняли участие в тематической фотосессии в поддержку проводимой в стране широкомасштабной кампании "Однозначно", сообщает управление ГИБДД УМВД России по Брянской области.
Фотосессию, предназначенную для привлечения внимания пользователей социальных сетей, организовали местные автоинспекторы. В ходе кампании водителям объяснят, почему не стоит превышать установленное знаком ограничение скорости даже в пределах нештрафуемого порога в 19 километров в час.
Брянские спасатели призвали водителей к однозначному пониманию дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим. Ведь им нередко приходится выезжать на место дорожно-транспортных происшествий, случившихся, в том числе, и из-за превышения скорости. Участники фотосессии выразили уверенность, что эта социальная кампания поможет добиться снижения количества ДТП и числа жертв среди участников дорожного движения.
"Социальная кампания "Однозначно" уже успешно стартовала в трех российских регионах: Московской, Курской и Нижегородской областях. Завтра ее примут Калужская и Ленинградская области. В целом же "Однозначно" пройдет во всех федеральных округах России", - рассказала РИА Новости руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.
Дорожные знаки около автомузея в Москве
20 августа, 14:39РИА Новости
Показ видеоролика кампании "Однозначно" стартовал на 3 федеральных каналах
Социальная кампания организована ГУОБДД МВД России совместно с экспертным центром "Движение без опасности" в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", пояснила Агре.
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Безопасная дорога
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