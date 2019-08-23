Брянские спасатели устроили фотосессию в поддержку кампании "Однозначно"

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Сотрудники пожарно-спасательной службы городов Карачев и Новозыбков Брянской области приняли участие в тематической фотосессии в поддержку проводимой в стране широкомасштабной кампании "Однозначно", сообщает управление ГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фотосессию, предназначенную для привлечения внимания пользователей социальных сетей, организовали местные автоинспекторы. В ходе кампании водителям объяснят, почему не стоит превышать установленное знаком ограничение скорости даже в пределах нештрафуемого порога в 19 километров в час.

Брянские спасатели призвали водителей к однозначному пониманию дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим. Ведь им нередко приходится выезжать на место дорожно-транспортных происшествий, случившихся, в том числе, и из-за превышения скорости. Участники фотосессии выразили уверенность, что эта социальная кампания поможет добиться снижения количества ДТП и числа жертв среди участников дорожного движения.

"Социальная кампания "Однозначно" уже успешно стартовала в трех российских регионах: Московской, Курской и Нижегородской областях. Завтра ее примут Калужская и Ленинградская области. В целом же "Однозначно" пройдет во всех федеральных округах России", - рассказала РИА Новости руководитель экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.