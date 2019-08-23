В столице Верхневолжья открыли памятник "Пожарным и спасателям"

"Тверская земля внесла важный вклад в становление пожарного дела в нашей стране. Сегодня тверские спасатели и пожарные с честью продолжают традиции предшественников. Ежегодно, благодаря вашему профессионализму, удаётся спасти от огня более тысячи человек. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует именно эту главную задачу пожарных – спасение человеческих жизней", - сказал на церемонии открытия Руденя.