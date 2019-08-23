В столице Верхневолжья открыли памятник "Пожарным и спасателям"

ТВЕРЬ, 23 авг - РИА Новости. Памятник "Пожарным и спасателям" открыли в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба правительства региона. Бронзовая скульптура установлена в исторической части столицы Верхневолжья на Пожарной площади. Именно там располагалась первая профессиональная пожарная часть Твери, созданная в 1903 году.
Участие в торжественной церемонии открытия приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра МЧС России Илья Денисов, председатель Заксобрания региона Сергей Голубев, начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, а также руководители областных силовых ведомств, личный состав регионального МЧС, ветераны пожарно-спасательной службы, жители города.
"Тверская земля внесла важный вклад в становление пожарного дела в нашей стране. Сегодня тверские спасатели и пожарные с честью продолжают традиции предшественников. Ежегодно, благодаря вашему профессионализму, удаётся спасти от огня более тысячи человек. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует именно эту главную задачу пожарных – спасение человеческих жизней", - сказал на церемонии открытия Руденя.
Он отметил, что памятник не только украсит город, но и станет символом благодарности пожарным и спасателям всей страны, послужит патриотическому воспитанию молодёжи.
Сквер, где находится памятник, благоустроен: проложены пешеходные дорожки, установлено дополнительное освещение. Рядом располагается детская площадка, стилизованная под городок юного спасателя. Как уточняет пресс-служба, площадь у памятника станет местом проведения торжественных церемоний принятия присяги сотрудниками МЧС России, чествования ветеранов пожарной охраны, мероприятий патриотической направленности.