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РИА Новости
Тверская область

В столице Верхневолжья открыли памятник "Пожарным и спасателям"

18:38 23.08.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиВ столице Верхневолжья открыли памятник "Пожарным и спасателям"
В столице Верхневолжья открыли памятник Пожарным и спасателям
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 23 авг - РИА Новости. Памятник "Пожарным и спасателям" открыли в пятницу в Твери, сообщает пресс-служба правительства региона. Бронзовая скульптура установлена в исторической части столицы Верхневолжья на Пожарной площади. Именно там располагалась первая профессиональная пожарная часть Твери, созданная в 1903 году.
Участие в торжественной церемонии открытия приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель министра МЧС России Илья Денисов, председатель Заксобрания региона Сергей Голубев, начальник ГУ МЧС России по Тверской области Арсен Григорян, а также руководители областных силовых ведомств, личный состав регионального МЧС, ветераны пожарно-спасательной службы, жители города.

"Тверская земля внесла важный вклад в становление пожарного дела в нашей стране. Сегодня тверские спасатели и пожарные с честью продолжают традиции предшественников. Ежегодно, благодаря вашему профессионализму, удаётся спасти от огня более тысячи человек. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует именно эту главную задачу пожарных – спасение человеческих жизней", - сказал на церемонии открытия Руденя.

Он отметил, что памятник не только украсит город, но и станет символом благодарности пожарным и спасателям всей страны, послужит патриотическому воспитанию молодёжи.
Сквер, где находится памятник, благоустроен: проложены пешеходные дорожки, установлено дополнительное освещение. Рядом располагается детская площадка, стилизованная под городок юного спасателя. Как уточняет пресс-служба, площадь у памятника станет местом проведения торжественных церемоний принятия присяги сотрудниками МЧС России, чествования ветеранов пожарной охраны, мероприятий патриотической направленности.
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