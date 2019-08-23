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РИА Новости

Представители ЛНР начали подготовку к ремонту моста у Станицы Луганской

18:27 23.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПоврежденный мост у КПП "Станица Луганская"
Поврежденный мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Поврежденный мост у КПП "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 авг — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики начали работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская", необходимые для предстоящего ремонта моста, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". С 1 августа 2019 года начались работы по разминированию перед ремонтом моста. Позже ЛНР и Киев заявили о завершении работ по разминированию.
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"Сегодня силами МЧС Луганской народной республики при содействии представительства ЛНР в СЦКК и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проведен первый этап работ по демонтажу фортификационных сооружений Народной милиции ЛНР в районе моста через реку Северский Донец на участке разведения сил и средств "Станица Луганская", - заявил представитель ЛНР в СЦКК.
Представитель ЛНР уточнил, что прибывшие на место сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали начало демонтажных работ со стороны ЛНР и довели эту информацию представителям Киева.
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