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РИА Новости

Корпорация МСП может оказать помощь восьми проектам в Челябинской области

18:04 23.08.2019
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© РИА Новости / Юлия МаклаковаАлександр Арнольдович Браверман
Александр Арнольдович Браверман
© РИА Новости / Юлия Маклакова
Александр Арнольдович Браверман. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг – РИА Новости. Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) может оказать кредитно-гарантийную поддержку восьми инвестпроектам Челябинской области на сумму 1,1 миллиарда рублей, соответствующее решение корпорация примет до октября текущего года, сообщил в пятницу гендиректор корпорации МСП Александр Браверман.
Браверман в Челябинске принял участие в стратегической сессии федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства региона, где сообщил о восьми региональных проектах, которым может быть оказана кредитно-гарантийная поддержка корпорации.
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"Это было 8 проектов на сумму 1,1 миллиарда рублей, которые создают 270 дополнительных рабочих мест. Проекты были поддержаны областным руководством, и все одобрены. Крайний срок, когда будут решения по ним, - середина октября. Мы будем отчитываться об этих проектах", - сказал он журналистам.
Браверман уточнил, что проекты разные: от социально ориентированных, в том числе создание ортопедического центра для детей и проекта "Чистая Россия", до высоких технологий - от резки металла до сварки.
По словам главы региона Алексея Текслера, у области огромный кооперационный потенциал - речь идет не только о взаимодействии между крупными предприятиями, но и о привлечении малого и среднего бизнеса.
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"У малых предприятий есть свои преимущества – более низкие налоги и гибкие возможности в части принятия решений, но и свои сложности, в том числе тяжело начать и выдержать конкуренцию. Мы благодарны корпорации МСП, которая помогает нам. Мы договорились о конкретных проектах, будем работать вместе", - сказал он журналистам.
По мнению челябинского предпринимателя Андрея Силантьева, такие встречи дают понимание, что государство не только берет налоги, но и готово оказывать самую разную поддержку.
"Ресурс Бизнес-навигатор (портал МСП, является частью платформы "Россия - страна возможностей") - бесплатный аналог подобных платных ресурсов. На нем уже зарегистрировалось 28 тысяч предпринимателей из нашей области. Есть реальная возможность взять кредит под 7%, получить господдержку при кредитовании в коммерческом банке, выбрать оптимальный вид бизнеса, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах", - сказал он журналистам.
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Алексей ТекслерАлександр БраверманЧелябинскРоссияЧелябинская областьЭкономика
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