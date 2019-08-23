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РИА Новости

Суд арестовал Гудкова на 10 суток за нарушение порядка проведения митинга

18:02 23.08.2019 (обновлено: 18:09 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНезарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Дмитрий Гудков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Коптевский суд Москвы на 10 суток арестовал несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, за нарушение порядка проведения митинга 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Гудков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП, и ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", - сказали в пресс-службе суда. Там уточнили, что срок ареста начинается с 17.00 пятницы одновременно с неотбытой частью ареста, полученного ранее. Также в него включены четыре часа задержания.
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Сейчас Гудков находится под административным арестом - ранее суд назначил ему 30 суток за несанкционированный митинг у Мосгоризбиркома 14 июля.
После митингов и пикетов 14 июля у Мосгоризбиркома Следственный комитет возбудил уголовное дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". Гудков по нему проходит свидетелем.
Не согласованный с властями Москвы митинг прошел 27 июля у мэрии, его организовали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы. В ходе несанкционированной акции за различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
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