Суд арестовал Гудкова на 10 суток за нарушение порядка проведения митинга

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Коптевский суд Москвы на 10 суток арестовал несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова, которому отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, за нарушение порядка проведения митинга 27 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Гудков признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП, и ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста", - сказали в пресс-службе суда. Там уточнили, что срок ареста начинается с 17.00 пятницы одновременно с неотбытой частью ареста, полученного ранее. Также в него включены четыре часа задержания.

Сейчас Гудков находится под административным арестом - ранее суд назначил ему 30 суток за несанкционированный митинг у Мосгоризбиркома 14 июля.

После митингов и пикетов 14 июля у Мосгоризбиркома Следственный комитет возбудил уголовное дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". Гудков по нему проходит свидетелем.