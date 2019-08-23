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РИА Новости

Володин призвал ЕП и ПАСЕ обсудить риски от размещения США ракет в Европе

17:46 23.08.2019 (обновлено: 17:56 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему "Вопросы развития цифровой экономики". 8 июля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо оперативно обсудить риски последствий от размещения американских ракет в странах Европы, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза президент РФ Владимир Путин заявил, что проведенный 18 августа США пуск крылатой ракеты подтверждает имевшиеся у России ранее сведения, что Вашингтон занимается созданием запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности оружия. Президент отметил, что Россия не намерена втягиваться в гонку вооружений, но, напомнив, что по военным расходам занимает лишь седьмое место в мире, добавил, что РФ разрабатывает новейшие, не имеющие аналога в мире вооружения, намерена продолжить обеспечивать свою безопасность и дать симметричный ответ на последние действия США.
"Сегодня парламентам, в первую очередь, европейских стран, правильно было бы обсудить последствия размещения на их территории американских ракет. Совершенно очевидно, что США отвели им незавидную роль стран, которые будут вынуждены принять на себя ответный ядерный удар", - заявил Володин журналистам.
Он отметил, что ПАСЕ "должна осознать свою ответственность перед гражданами стран, входящих в состав Совета Европы, и вместе с Евросоюзом сделать все для сохранения безопасности на европейском континенте".
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"Было бы правильным собрать внеочередное заседание Парламентской ассамблеи СЕ и Европарламента для рассмотрения вопроса о размещении американских ракет на территории Европы. Еще есть возможность избежать ошибок. Во всяком случае, парламентарии должны все сделать для этого", - подчеркнул Володин.
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Европейский парламентГосдума РФВячеслав ВолодинПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияСШАВ мире
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