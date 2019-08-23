Калужская область вложит в 2020 году более двух млрд рублей в развитие села

КАЛУГА, 23 авг – РИА Новости. Калужская область намерена поучаствовать в госпрограмме комплексного развития села в 2020 году и направить более 2 миллиардов рублей на придание сельским территориям современного облика, соответствующая заявка от региона направлена в министерство сельского хозяйства РФ, сообщило областное правительство.

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" рассчитана на период до 2025 года и охватывает весь спектр вопросов, которые касаются села. Задача программы - приблизить уровень жизни сельчан к городскому, это касается медпомощи, социального обеспечения, образования, развития инфраструктуры, стимулирования занятости. Согласно паспорту госпрограммы, которая опубликована на сайте правительства, общий объем ее финансового обеспечения в 2020-2025 годы составит 2,288 триллиона рублей, включая 1,061 триллиона рублей из федерального бюджета.

"Самое значительное мероприятие новой госпрограммы, которая в настоящее время проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти, - "Современный облик сельских территорий", - говорится в сообщении.

Направление предусматривает реализацию инициативных проектов комплексного развития сельских территорий и сельских агломераций, с учетом интересов населения и бизнес-сообщества, проживающих и ведущих свою деятельность на селе. Помимо сельских населенных пунктов, новая госпрограмма впервые охватит малые города численностью до 30 тысяч человек, связанные с сельскими территориями совместным использованием инфраструктуры и объединенные интенсивными экономическими, трудовыми и социальными связями.

"Министерством сельского хозяйства Калужской области сформирован и направлен в Минсельхоз России комплект документов, в состав которого вошли 35 проектов комплексного развития из 13 муниципальных районов нашего региона. Общий объем финансирования этих объектов составит 2 миллиарда рублей", - информируют власти.

Уточняется, что в целом на мероприятия новой госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий в 2020 году регион планирует привлечь почти 2,6 миллиарда рублей. В том числе из федерального бюджета – 1,9 миллиарда рублей, из регионального бюджета – 212,7 миллиона рублей, из местных бюджетов – 73,4 миллиона рублей, из внебюджетных источников – 393,9 миллиона рублей.