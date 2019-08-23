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РИА Новости

В Газе пятнадцать палестинцев пострадали в стычках с израильским военными

17:39 23.08.2019 (обновлено: 19:18 23.08.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Мужчина выносит стопки Корана из разрушенного взрывом здания в Газе. Архивное фото
ГАЗА, 23 авг - РИА Новости. Пятнадцать палестинцев получили ранения в ходе пятничных столкновений с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.
"Сегодня к 17.00 в секторе Газа 15 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе девять человек ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.
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Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 71 пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года.
Израильские военные объясняют использование оружия против активных участников волнений необходимостью защиты границы.
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Ашраф аль-КидраПалестинаИзраильВ мире
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