В Газе пятнадцать палестинцев пострадали в стычках с израильским военными

ГАЗА, 23 авг - РИА Новости. Пятнадцать палестинцев получили ранения в ходе пятничных столкновений с израильской армией в секторе Газа, сообщил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кидра.

"Сегодня к 17.00 в секторе Газа 15 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах анклава, в том числе девять человек ранены боевыми пулями", - заявил аль-Кидра.

Протесты палестинцев в секторе Газа продолжаются 71 пятницу подряд. Они сопровождаются столкновениями с израильскими войсками на границах анклава и унесли жизни 308 человек с 30 марта 2018 года.