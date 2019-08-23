Россельхознадзор рассказал о новых очагах АЧС в мире

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Всемирная организация охраны здоровья животных (МЭБ) в период с 17 по 23 августа 2019 года получила 419 сообщений о возникновении в мире новых очагов особо опасных болезней животных, основная доля пришлась на заболевание африканской чумой свиней (АЧС), следует из сообщения Россельхознадзора.

"Новые очаги африканской чумы свиней отмечены на территории Бельгии (1 очаг), Болгарии (24), Латвии (7 очагов), Молдовы (9), Румынии (256), Сербии (12), Словакии (8) и Украины (4 очага), а также в Лаосе (8 очагов) и Мьянме (2 очага). Очаги классической чумы свиней зарегистрированы в Бразилии (1) и Японии (71 очаг)", - сообщается в пресс-релизе.

Из данных ведомства следует, что был зарегистрирован 331 новый очаг АЧС, а больше всего источников этого заболевания зафиксировано в Румынии.

Россельхознадзор на текущей неделе называл АЧС "самой большой эпидемией за время существования свиноводства" из-за скорости распространения этого вируса.

Ведомство также сообщает, что случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом были выявлены на территории Тайваня (3 очага) и ЮАР (2 очага), а в США - один очаг болезни Ньюкасла. За прошедший период выявлен один очаг ящура в ранее благополучной Намибии.