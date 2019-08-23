Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T17:31Z
https://ria.ru/20190823/1557840600.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

В СК рассказали подробности массовой драки со стрельбой в Краснодаре

17:27 23.08.2019 (обновлено: 17:31 23.08.2019)
1449
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. В конфликте со стрельбой в Краснодаре, в результате которой погиб человек и двое пострадали, участвовали, по предварительным данным, 30 человек, задержаны четверо подозреваемых, трое из них уже арестованы, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в ГУМВД России по региону заявили о пяти задержанных в результате перестрелки, произошедшей в Краснодаре ночью в среду. Число участников конфликта не называлось, сообщалось о множестве беспорядочных выстрелов, произведенных из хулиганских побуждений. Минимум две пули попали в 27-летнего мужчину, который скончался в больнице.
Массовая драка борцов с посетителями магазина в Москве попала на видео
12 августа, 21:56РИА Новости
Массовая драка "борцов" с посетителями магазина в Москве попала на видео
По данным СУСК, "в ночь на 21 августа 2019 года на улице Ставропольской между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, на бытовой почве произошел конфликт, в момент которого, по предварительным данным, присутствовало не менее 30 человек".
"В настоящее время следственные органы обладают информацией еще о двух пострадавших", - говорится на сайте ведомства.
"По подозрению в причастности к совершению указанных преступлений задержаны четверо участников конфликта, в отношении троих из которых судом уже избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четвертого фигуранта", - говорится в заявлении СК.
Уточняется, что во время одного из обысков следователем было обнаружено и изъято огнестрельное нарезное охотничье ружье.
8011111
Обсудить 0
Следственный комитет РФКраснодарКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел
В МИД России вызвали временного поверенного в делах Чехии
РИА
Новости
Подготовка к Конгрессу сирийского национального диалога в Сочи
В Сочи совершил аварийную посадку самолет "Уральских авиалиний"
Скоростная автомагистраль
Восьмилетний немец второй раз за неделю угнал машину и попал в аварию
Президент Украины Владимир Зеленский
Катастрофа Зеленского: США в любом случае накажут Украину
Лента
новостей
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров попросил народ Чечни построить скромную мечеть после его смерти
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии
Эксперт рассказал, чем Россия может ответить США на разработку новых ракет
Стрельба в Краснодаре
В Сочи задержали пятерых участников перестрелки в Краснодаре
Календарь
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Надежда Савченко в Броварском районном суде во время заседания
Савченко заявила о начале украинизации России
Найденная в Нижегородской области девочка
Спасенная в нижегородском лесу девочка рассказала, как бродила трое суток
Участник незаконной акции распыляет газ в толпе
СК опубликовал видео, где участник незаконной акции распыляет газ в толпе
Никита Михалков
Михалков заявил о готовности плана восстановления Ялтинской киностудии
Металлоискатель и лопата
Британки нашли послание из прошлого с "пугающе точными предсказаниями"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Брянске избитый полицейским студент впал в кому
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
06:43Трамп выразил готовность к переговорам после повышения пошлин на товары КНР
06:36Трамп не будет возражать, если глава ФРС решит покинуть свою должность
06:31Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
06:24США хотят помешать Китаю купить украинскую компанию "Мотор Сич", пишут СМИ
06:23Аваков может стать секретарем СНБО Украины, пишут СМИ
05:59Савченко заявила о начале украинизации России
05:55США будут грозить войной с Россией на территории Европы, заявил эксперт
05:38Фабрика по производству мороженого возобновила работу в сирийском Алеппо
Лента новостейМолния