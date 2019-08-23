В СК рассказали подробности массовой драки со стрельбой в Краснодаре

СОЧИ, 23 авг – РИА Новости. В конфликте со стрельбой в Краснодаре, в результате которой погиб человек и двое пострадали, участвовали, по предварительным данным, 30 человек, задержаны четверо подозреваемых, трое из них уже арестованы, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в ГУМВД России по региону заявили о пяти задержанных в результате перестрелки, произошедшей в Краснодаре ночью в среду. Число участников конфликта не называлось, сообщалось о множестве беспорядочных выстрелов, произведенных из хулиганских побуждений. Минимум две пули попали в 27-летнего мужчину, который скончался в больнице.

По данным СУСК, "в ночь на 21 августа 2019 года на улице Ставропольской между группой граждан, приезжих из республик Северного Кавказа, на бытовой почве произошел конфликт, в момент которого, по предварительным данным, присутствовало не менее 30 человек".

"В настоящее время следственные органы обладают информацией еще о двух пострадавших", - говорится на сайте ведомства.

"По подозрению в причастности к совершению указанных преступлений задержаны четверо участников конфликта, в отношении троих из которых судом уже избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четвертого фигуранта", - говорится в заявлении СК.