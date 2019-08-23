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РИА Новости
Культура

Михалков заявил о готовности плана восстановления Ялтинской киностудии

17:26 23.08.2019 (обновлено: 17:27 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков
Никита Михалков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Никита Михалков. Архивное фото
СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Ялтинская киностудия должна стать мощнейшей базой для съемок российского кино, план и схема ее восстановления уже готовы, заявил режиссер Никита Михалков.
Михалков принимает участие в работе первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в крымской бухте Капсель.
Режиссер, руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков
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Михалков начнет съемки "Шоколадного револьвера" в конце декабря
"Существование Ялтинской киностудии и классной базы может стать настоящей кинематографической Меккой, потому что здесь очень много солнечных дней, любая натура, плюс на киностудии есть бассейн, который совпадает с горизонтом моря, где можно снимать морские бои, комбинированные кадры, компьютерную графику. Здесь должно быть все, чтобы режиссеру необходимо было взять сценарий, пару белья, группу и приезжать сюда без ничего, и снимать кино. Крым должен стать центром русского кино, каким он был ранее", - сказал Михалков журналистам.
По его словам, уже готов план восстановления киностудии. "У нас готов план, готова схема. Практически все готово, чтобы представить это на стол президента, который нам это поручил", - подчеркнул режиссер.
Михалков добавил, что киностудия должна стать мощнейшей базой, на которой должно сниматься не менее 70 кинокартин в год.
Инсталляция высотой 15 метров в виде человека, сидящего на берегу моря, на фестивале Таврида - Арт
Вчера, 13:56Культура
На "Тавриде - Арт" установили инсталляцию в виде сидящего у моря человека
Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ".
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходит 20-26 августа в Крыму. На фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогут получить гранты размером до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.
Шоу, хип-хоп-вечеринка, пробежка: фестиваль "Таврида — АРТ"
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

Шоу-проект Саша Фролова и Aquaaerobika во время выступления на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

Флешмоб с развёртыванием 30-метрового флага Российской Федерации в честь Дня Российского Флага на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

Арт-объект на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

Показательное выступление мастера по тамэсивари во время мастер-класса Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в палаточном городке на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

Эмблема на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

Участники фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

Арт-объекты на территории фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

Участники хип-хоп вечеринки на сцене арт-квартала Таврида-ТАНЦЫ в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай в рамках фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
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© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

Участник фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Патлис / Перейти в фотобанк

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

ОлимпийскиЙ чемпион по лыжным гонкам Александр Легков с участниками фестиваля творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
1 из 14

"Таврида — АРТ" — часть арт-кластера "Таврида", в который входят также форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
2 из 14

Фестиваль "Таврида — АРТ", который проходит 20-26 августа, собрал несколько тысяч участников из разных регионов России.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
3 из 14

Мероприятия проходят на восьми тематических пространствах под открытым небом.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
4 из 14

Участники смогут принять участие в театральных, литературных и джазовых представлениях, в рэп-баттлах, авиашоу, спортивной программе и фестивале КВН.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
5 из 14

Вечерняя пробежка вместе с олимпийским чемпионом по лыжным гонкам Александром Легковым в бухте Капсель в Судаке.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
6 из 14

Каждый вечер на главной сцене будут проходить концерты.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
7 из 14

Главным гостем фестиваля станет группа "Ленинград", музыканты выйдут на главную сцену фестиваля 25 августа.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
8 из 14

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков (второй слева) с участниками фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
9 из 14

Наряду с известными номерами будут представлены совместные композиции популярных исполнителей и молодых музыкантов.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
10 из 14

Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты будут проектировать арт-парк.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
11 из 14

Хип-хоп-вечеринка в арт-квартале "Таврида ТАНЦЫ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
12 из 14

Мастер-класс Российского союза боевых искусств по карате-кёкусинкай на фестивале "Таврида — АРТ".

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
13 из 14

Всего организаторы фестиваля запланировали более 800 событий.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
14 из 14

Участники фестиваля творческих сообществ "Таврида — АРТ" в Крыму.

© РИА Новости / Михаил Патлис
Перейти в фотобанк
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