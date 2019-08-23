Михалков заявил о готовности плана восстановления Ялтинской киностудии

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Ялтинская киностудия должна стать мощнейшей базой для съемок российского кино, план и схема ее восстановления уже готовы, заявил режиссер Никита Михалков.

Михалков принимает участие в работе первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида-Арт", который проходит в крымской бухте Капсель.

"Существование Ялтинской киностудии и классной базы может стать настоящей кинематографической Меккой, потому что здесь очень много солнечных дней, любая натура, плюс на киностудии есть бассейн, который совпадает с горизонтом моря, где можно снимать морские бои, комбинированные кадры, компьютерную графику. Здесь должно быть все, чтобы режиссеру необходимо было взять сценарий, пару белья, группу и приезжать сюда без ничего, и снимать кино. Крым должен стать центром русского кино, каким он был ранее", - сказал Михалков журналистам.

По его словам, уже готов план восстановления киностудии. "У нас готов план, готова схема. Практически все готово, чтобы представить это на стол президента, который нам это поручил", - подчеркнул режиссер.

Михалков добавил, что киностудия должна стать мощнейшей базой, на которой должно сниматься не менее 70 кинокартин в год.

Ялтинская киностудия была основана в 1917 году российской кинофабрикой "Ханжонков и Ко". В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована. На базе киностудии в Ялте снимались "Илья-Муромец", "Человек-амфибия", "Волшебная лампа Аладдина", "Остров сокровищ".