Гостей МАКС научат сортировать мусор

Девушка сдает пластиковую бутылку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары

МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Во время проведения международного авиационно-космического салона МАКС компания "ЭкоЛайн-Воскресенск" организует раздельный сбор отходов и научит посетителей мероприятия сортировать мусор. Об этом сообщил телеканал Во время проведения международного авиационно-космического салона МАКС компания "ЭкоЛайн-Воскресенск" организует раздельный сбор отходов и научит посетителей мероприятия сортировать мусор. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

Региональный оператор Подмосковья оборудует на территории авиасалона 25 пунктов для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, которые оснастят 50 двухцветными баками: синего цвета для сухих отходов и серого цвета для органики.

Кроме того, регоператор привлек волонтеров, которые на пунктах приема отходов будут информировать гостей мероприятия, как правильно сортировать мусор, и вручат памятку с видами вторсырья, которые нужно складывать в контейнеры.

"Мы всегда стараемся организовать раздельный сбор отходов на городских и региональных мероприятиях – фестивалях, спортивных соревнованиях, детских праздниках, которые проводятся на территории Московской области", – отметил Дмитрий Герасименко, генеральный директор компании "ЭкоЛайн-Воскресенск".

Всего в Московской области существует семь региональный операторов. Они занимаются организацией полноценной работы в системе обращения с отходами от сбора на контейнерной площадке до переработки на современных комплексах.