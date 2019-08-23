Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-23T17:10Z
https://ria.ru/20190823/1557839416.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155783/92/1557839257_0:194:3001:1882_1036x0_80_0_0_83ab767b495770b685d548e8adfbfb4d.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

Гостей МАКС научат сортировать мусор

17:10 23.08.2019
61
© РИА Новости / Алексей ФилипповДевушка сдает пластиковую бутылку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары
Девушка сдает пластиковую бутылку в фандомат по сбору пластиковой и алюминиевой тары
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Во время проведения международного авиационно-космического салона МАКС компания "ЭкоЛайн-Воскресенск" организует раздельный сбор отходов и научит посетителей мероприятия сортировать мусор. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.
Дмитрий Киселев
Вчера, 13:44Koktebel Jazz Party
Киселев назвал Koktebel Jazz Party заметной экологической акцией
Региональный оператор Подмосковья оборудует на территории авиасалона 25 пунктов для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, которые оснастят 50 двухцветными баками: синего цвета для сухих отходов и серого цвета для органики.
Кроме того, регоператор привлек волонтеров, которые на пунктах приема отходов будут информировать гостей мероприятия, как правильно сортировать мусор, и вручат памятку с видами вторсырья, которые нужно складывать в контейнеры.
"Мы всегда стараемся организовать раздельный сбор отходов на городских и региональных мероприятиях – фестивалях, спортивных соревнованиях, детских праздниках, которые проводятся на территории Московской области", – отметил Дмитрий Герасименко, генеральный директор компании "ЭкоЛайн-Воскресенск".
Всего в Московской области существует семь региональный операторов. Они занимаются организацией полноценной работы в системе обращения с отходами от сбора на контейнерной площадке до переработки на современных комплексах.
Подмосковье стало одним из первых регионов страны, перешедших на раздельный сбор отходов.
010000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Фотограф
Брянские спасатели устроили фотосессию в поддержку кампании "Однозначно"
РИА
Новости
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков
Михалков назвал "Тавриду" потрясающей по энергетике площадкой
Шоу-проект Саша Фролова и Aquaaerobika во время выступления на фестивале творческих сообществ Таврида-АРТ в бухте Капсель в Судаке
Шоу, хип-хоп-вечеринка, пробежка: фестиваль "Таврида — АРТ"
Посетители рассматривают фотографии на фотовыствке
Фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" впервые пройдет на ВДНХ
Лента
новостей
Испытания ракет в КНДР
США ведут консультации с Японией и Южной Кореей по ракетным пускам в КНДР
Контейнеры для раздельного сбора мусора
Татарстан и Coca-Cola договорились о развитии культуры сортировки мусора
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Чувашии возбудили дело после гибели рыбы из-за выброшенного навоза
Эмблема WWF
Greenpeace и WWF бойкотируют саммит G7
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент WorldSkills International Саймон Бартли на церемонии открытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани
Глава WorldSkills поблагодарил Путина и Медведева за организацию чемпионата
Букет роз
Фестиваль цветов в Липецкой области собрал несколько тысяч человек
Флаг ДНР
Соратник Зеленского назвал особый статус Донбасса "дорогой в никуда"
Французский Биарриц перед началом саммита G7
Максимум безопасности, минимум неудобств: в Биаррице готовятся к G7
Нашли!. Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину
"Нашли!". Как спасли пропавшую в лесу пятилетнюю Зарину
LIVE: Владимир Путин встречается с главами угледобывающих регионов
Встреча Путина с главами угледобывающих регионов. Прямая трансляция
Грузовой поезд Махалино - Хуньчунь
В городе Хунчунь создадут зону сотрудничества Китая, России и КНДР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:13Прессу попросили покинуть ЦУП после неудачной стыковки "Союза МС-14" с МКС
09:07В ЦУП началось заседание госкомиссии по ЧП с "Союзом МС-14"
09:04Алибасов рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной
09:04В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
09:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в субботу
09:03Лесной пожар на Ставрополье начали тушить с воздуха
08:58В ЦУП оценивают, возможно ли повторить попытку стыковки "Союза" с МКС
08:56Источник назвал возможную причину неудачи при стыковке "Союза" с МКС
08:37"Союз МС-14" с роботом "Федором" не смог состыковаться с МКС
08:35Умер актер Карло Делле Пьяне
08:34В Приморье дожди размыли временную переправу между Владивостоком и Находкой
08:31Российские подлодки провели пуски баллистических ракет "Булава" и "Синева"
08:23В Биробиджане более 50 человек вывезли из зоны паводка
08:15Под Волгоградом три человека погибли при столкновении автобуса с иномаркой
07:55Более 40 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
07:47Эксперт оценил последствия отказа CMA CGM от использования Севморпути
07:30Трамп "отлично поговорил" с премьером Дании после отмены своего визита
07:26Трамп заявил, что он не виноват в падении биржевых индексов США в пятницу
06:59Трамп вновь пригрозил ввести "невиданные ранее" налоги на французское вино
06:48Трамп заявил, что КНДР не запрещено испытывать ракеты малой дальности
Лента новостейМолния