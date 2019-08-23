В ДНР за неделю два человека пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

"С 16 по 22 августа 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили два военнослужащих республики. Потерь среди мирного населения и военнослужащих не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.

В аппарате уполномоченного по правам человека добавили, что с начала года на территории ДНР в результате ведения боевых действий ранения получили 146 человек, погибли 119. С начала конфликта в Донбассе погибли 4848 человек, в том числе 81 ребенок.