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РИА Новости

В ДНР за неделю два человека пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

16:54 23.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Два человека получили ранения в результате обстрелов ВС Украины территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в течение недели, заявил журналистам представитель аппарата омбудсмена республики.
"С 16 по 22 августа 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили два военнослужащих республики. Потерь среди мирного населения и военнослужащих не зафиксировано", - заявил представитель ведомства.
В аппарате уполномоченного по правам человека добавили, что с начала года на территории ДНР в результате ведения боевых действий ранения получили 146 человек, погибли 119. С начала конфликта в Донбассе погибли 4848 человек, в том числе 81 ребенок.
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