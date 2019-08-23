В Израиле освободили съемочную группу сирийского гостелеканала

ДАМАСК, 23 авг - РИА Новости. Сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил, что израильские силовики отпустили на свободу сотрудников канала, задержанных ранее на Западном берегу реки Иордан.
Ранее сообщалось, что трое израильтян получили ранения при взрыве на Западном берегу реки Иордан, позже президент Израиля объявил о гибели одной из раненых. Израильские военные характеризуют инцидент как предполагаемый теракт с применением самодельного взрывного устройства.
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Канал сообщил в пятницу о задержании своего сотрудника, а позже всей съемочной группы и изъятии их оборудования в деревне Дейр-Ибзиг к западу от Рамаллаха рядом с местом, где произошел взрыв в поселении Долев.
"Съемочная группа Ikhbariya, задержанная силами оккупантов к западу от Рамаллаха, освобождена", - передает канал. Информация о причинах задержания не приводится.
Сирия и Израиль находятся в состоянии войны.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.