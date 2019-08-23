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РИА Новости

В Израиле освободили съемочную группу сирийского гостелеканала

16:46 23.08.2019
446
© РИА Новости / Антон СкрипуновРека Иордан
Река Иордан
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Река Иордан. Архивное фото
ДАМАСК, 23 авг - РИА Новости. Сирийский гостелеканал Ikhbariya сообщил, что израильские силовики отпустили на свободу сотрудников канала, задержанных ранее на Западном берегу реки Иордан.
Ранее сообщалось, что трое израильтян получили ранения при взрыве на Западном берегу реки Иордан, позже президент Израиля объявил о гибели одной из раненых. Израильские военные характеризуют инцидент как предполагаемый теракт с применением самодельного взрывного устройства.
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Канал сообщил в пятницу о задержании своего сотрудника, а позже всей съемочной группы и изъятии их оборудования в деревне Дейр-Ибзиг к западу от Рамаллаха рядом с местом, где произошел взрыв в поселении Долев.
"Съемочная группа Ikhbariya, задержанная силами оккупантов к западу от Рамаллаха, освобождена", - передает канал. Информация о причинах задержания не приводится.
Сирия и Израиль находятся в состоянии войны.
Поселенческую деятельность на оккупированном Западном берегу и в аннексированном Восточном Иерусалиме, где уже живут почти 600 тысяч израильтян, принято считать главным раздражителем в отношениях Израиля с международным сообществом и одним из основных препятствий в поисках мира с палестинцами. Те воспринимают строительство жилья как политику закрепления еврейского государства на завоеванных территориях.
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СирияДамаск (город)ИзраильВ мире
Популярные комментарии
Чтобы разобраться, достаточно проверить в википедии. Кто является главным руководителем страны? В Израиле - избираемый периодически премьер-министр. В Иране - Высший Руководитель - аятолла Али Хаменеи. В Израиле есть религиозные ПАРТИИ, которые стараются пройти в парламент (стать депутатами) на ОБЩИХ основаниях и с переменным успехом. Ведь они - тоже граждане страны.
23 августа, 19:19
kkarnaval
4500000
Думаю, что Иран и Израиль так ненавидят друг друга/, что обе теократические государства.
23 августа, 19:02
VPVassya Pupkind
0100736
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