Пресс-показ фильма "Одесса" режиссера Валерия Тодоровского

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3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Одесса" режиссера Валерия Тодоровского и творческая встреча с создателями картины.