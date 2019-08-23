Пресс-показ фильма "Одесса" режиссера Валерия Тодоровского

Участники:
- режиссер и продюсер картины Валерий ТОДОРОВСКИЙ;
- композитор Анна ДРУБИЧ;
- сценарист Максим БЕЛОЗОР;
- актеры Леонид ЯРМОЛЬНИК, Ирина РОЗАНОВА, Евгения БРИК.
Фильм "Одесса" выйдет в широкий прокат в России 5 сентября. Действие разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.
В ролях: Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Сергей Сосновский, Сергей Муравьев, Вероника Устимова, Владимир Кошевой, Степан Середа, Никита Табунщик, Диана Манукян, Станислав Эвентов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- режиссер и продюсер картины Валерий ТОДОРОВСКИЙ;
- композитор Анна ДРУБИЧ;
- сценарист Максим БЕЛОЗОР;
- актеры Леонид ЯРМОЛЬНИК, Ирина РОЗАНОВА, Евгения БРИК.
Фильм "Одесса" выйдет в широкий прокат в России 5 сентября. Действие разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.
В ролях: Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Сергей Сосновский, Сергей Муравьев, Вероника Устимова, Владимир Кошевой, Степан Середа, Никита Табунщик, Диана Манукян, Станислав Эвентов.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/