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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Одесса" режиссера Валерия Тодоровского

16:41 23.08.2019 (обновлено: 16:42 23.08.2019)
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3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Одесса" режиссера Валерия Тодоровского и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер и продюсер картины Валерий ТОДОРОВСКИЙ;
- композитор Анна ДРУБИЧ;
- сценарист Максим БЕЛОЗОР;
- актеры Леонид ЯРМОЛЬНИК, Ирина РОЗАНОВА, Евгения БРИК.

Фильм "Одесса" выйдет в широкий прокат в России 5 сентября. Действие разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.
В ролях: Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Сергей Сосновский, Сергей Муравьев, Вероника Устимова, Владимир Кошевой, Степан Середа, Никита Табунщик, Диана Манукян, Станислав Эвентов.

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