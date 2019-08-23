Михалков предложил проводить молодежные фестивали во всех регионах России

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что молодежные фестивали должны проходить в каждом регионе России, чтобы выстроить реальную и системную работу с молодежью.
Михалков в эти дни принимает участие в работе первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида – АРТ", который проходит в бухте "Капсель" на юго-восточном побережье Крыма.
"Такие "Тавриды" должны быть в каждом регионе, чтобы ребята оставались у себя, и был постоянный обмен, чтобы это была все время пульсирующая структура. Это должно работать в каждом регионе, пытаясь дать возможность молодым творцам находить возможности у себя дома", - сказал журналистам Михалков.
Режиссер уверен, что открытие новых фестивалей позволит выстроить реальную системную работу с молодежью.
Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходит 20-26 августа в Крыму. На фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогут получить гранты размером до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.