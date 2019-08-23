Михалков предложил проводить молодежные фестивали во всех регионах России

СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что молодежные фестивали должны проходить в каждом регионе России, чтобы выстроить реальную и системную работу с молодежью.

Михалков в эти дни принимает участие в работе первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида – АРТ", который проходит в бухте "Капсель" на юго-восточном побережье Крыма.

"Такие "Тавриды" должны быть в каждом регионе, чтобы ребята оставались у себя, и был постоянный обмен, чтобы это была все время пульсирующая структура. Это должно работать в каждом регионе, пытаясь дать возможность молодым творцам находить возможности у себя дома", - сказал журналистам Михалков.

Режиссер уверен, что открытие новых фестивалей позволит выстроить реальную системную работу с молодежью.