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РИА Новости
Культура

Михалков предложил проводить молодежные фестивали во всех регионах России

16:42 23.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНикита Михалков
Никита Михалков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Никита Михалков. Архивное фото
СУДАК, 23 авг - РИА Новости. Режиссер Никита Михалков заявил, что молодежные фестивали должны проходить в каждом регионе России, чтобы выстроить реальную и системную работу с молодежью.
Михалков в эти дни принимает участие в работе первого в России фестиваля творческих сообществ "Таврида – АРТ", который проходит в бухте "Капсель" на юго-восточном побережье Крыма.
"Такие "Тавриды" должны быть в каждом регионе, чтобы ребята оставались у себя, и был постоянный обмен, чтобы это была все время пульсирующая структура. Это должно работать в каждом регионе, пытаясь дать возможность молодым творцам находить возможности у себя дома", - сказал журналистам Михалков.
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Первый в России фестиваль творческих сообществ "Таврида-Арт" является частью арт-кластера "Таврида", в который также входят форум молодых деятелей культуры и искусств и круглогодичный образовательный центр "Арт-резиденция "Таврида". В этом году фестиваль проходит 20-26 августа в Крыму. На фестиваль уже подано более 50 тысяч заявок, также ожидается участие более 30 тысяч зрителей. Участники смогут получить гранты размером до 3 миллионов рублей на развитие своих проектов, всего в рамках фестиваля планируется распределить 80 миллионов рублей.
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КультураФестиваль "Таврида - Арт"Таврида (форум)Никита МихалковКрымРоссия
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