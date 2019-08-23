В МИА "Россия сегодня" презентовали рассекреченные документы Второй мировой

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало ряд архивных документов в преддверии 75-годовщины освобождения Молдавии. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказал исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский. Участники пресс-конференции обсудили подготовку, проведение и историческое значение Ясско-Кишиневской операции, благодаря которой из Второй мировой войны удалось вывести Румынию и Болгарию.

Могилевский представил 79 листов документов, среди которых постановления военного совета 37-й армии, донесения, акты, доклады. Ранее несколько сотен архивных документов были переданы Российскому историческому обществу Центральным архивом Министерства обороны, часть из них и была опубликована на сайте historyrussia.org. "Источники повествуют не только о военных действиях, но также и об оказанной советскими солдатами экономической помощи населению и проведенных расследованиях нацистских преступлений", – говорится на сайте.