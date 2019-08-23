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РИА Новости
80 лет с начала Второй мировой войны

В МИА "Россия сегодня" презентовали рассекреченные документы Второй мировой

16:42 23.08.2019 (обновлено: 16:46 23.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМультимедийный видеомост Москва – Кишинев к 75-летию освобождения Молдавии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Мультимедийный видеомост Москва – Кишинев к 75-летию освобождения Молдавии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Министерство обороны РФ опубликовало ряд архивных документов в преддверии 75-годовщины освобождения Молдавии. Об этом на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" рассказал исполнительный директор фонда "История Отечества", член президиума Российского исторического общества Константин Могилевский. Участники пресс-конференции обсудили подготовку, проведение и историческое значение Ясско-Кишиневской операции, благодаря которой из Второй мировой войны удалось вывести Румынию и Болгарию.
Могилевский представил 79 листов документов, среди которых постановления военного совета 37-й армии, донесения, акты, доклады. Ранее несколько сотен архивных документов были переданы Российскому историческому обществу Центральным архивом Министерства обороны, часть из них и была опубликована на сайте historyrussia.org. "Источники повествуют не только о военных действиях, но также и об оказанной советскими солдатами экономической помощи населению и проведенных расследованиях нацистских преступлений", – говорится на сайте.
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"Я надеюсь, то, что предпринимается сейчас разными государственными и общественными организациями для сохранения, возращения памяти о Великой Отечественной войне, кого-то сподвигнет на то, чтобы посмотреть документы, почитать работы серьезных историков и понять, прочувствовать, что на самом деле происходило 75 лет назад на территории нашей страны, Молдавии и других соседних государств, в целом в Восточной Европе и мире", – сказал Могилевский.
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80 лет с начала Второй мировой войныРоссийское историческое обществоМинистерство обороны РФРоссия
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