Останки уральской старицы пообещали не переносить без согласия верующих

ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг – РИА Новости. Жителям Челябинской области пообещали не переносить останки почитаемой в регионе старицы Евдокии Чудиновской после того, как против перезахоронения выступила часть верующих.

Как ранее сообщал информпортал 74.ру, в Октябрьском районе верующие выступили против перезахоронения местной святой Дунюшки (Евдокии Чудиновской), останки которой, по их словам, духовенство собирается перевезти в новый монастырь.

"Заверяю вас, что без благословения Святейшего Патриарха и согласия верующего народа никакое перезахоронение чтимой подвижницы невозможно, и я в свою очередь не благословляю и не благословлю никого предпринимать никаких подобных шагов в будущем", - цитирует Троицкое епархиальное управление слова епископа Троицкого и Южноуральского Пармена. Епископ отметил, что "дело Божие должно совершаться в мире и единомыслии".

По данным Челябинской епархии, среди православных верующих региона и в СМИ распространилась информация о предполагаемой эксгумации останков Евдокии Маханьковой, которую также называют Чудиновской (по месту жительства и упокоения), и их переносе в другое место. "Евдокия Маханькова не прославлена церковью, хотя соответствующие документы в свое время подавались в Синодальную комиссию по канонизации святых. Таким образом, эксгумация ее праха является сугубо гражданской, административной процедурой и не может совершаться без ведома исполнительной власти и без согласия родственников покойной", - отмечает епархия.

Епархия назвала недопустимой эксгумацию ее праха – "процедуру, ведущую к смущению и расколу в среде верующих" - и заявила, что "полагается в этом вопросе на взвешенную, благоразумную позицию и гражданских властей, и духовенства Троицкой епархии", добавляется в сообщении.