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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Останки уральской старицы пообещали не переносить без согласия верующих

16:37 23.08.2019
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 авг – РИА Новости. Жителям Челябинской области пообещали не переносить останки почитаемой в регионе старицы Евдокии Чудиновской после того, как против перезахоронения выступила часть верующих.
Как ранее сообщал информпортал 74.ру, в Октябрьском районе верующие выступили против перезахоронения местной святой Дунюшки (Евдокии Чудиновской), останки которой, по их словам, духовенство собирается перевезти в новый монастырь.
"Заверяю вас, что без благословения Святейшего Патриарха и согласия верующего народа никакое перезахоронение чтимой подвижницы невозможно, и я в свою очередь не благословляю и не благословлю никого предпринимать никаких подобных шагов в будущем", - цитирует Троицкое епархиальное управление слова епископа Троицкого и Южноуральского Пармена. Епископ отметил, что "дело Божие должно совершаться в мире и единомыслии".
Колокольня. Архивное фото
7 июля 2016, 00:56РИА Новости
Издательство РПЦ представит новую книгу об известной старицеСхимонахиня Феодосия, в миру Наталья Косоротихина после 20-летнего "летаргического сна" потеряла способность ходить. Смыслом её жизни стало духовное наставничество людей, приходивших к ней за советом.
По данным Челябинской епархии, среди православных верующих региона и в СМИ распространилась информация о предполагаемой эксгумации останков Евдокии Маханьковой, которую также называют Чудиновской (по месту жительства и упокоения), и их переносе в другое место. "Евдокия Маханькова не прославлена церковью, хотя соответствующие документы в свое время подавались в Синодальную комиссию по канонизации святых. Таким образом, эксгумация ее праха является сугубо гражданской, административной процедурой и не может совершаться без ведома исполнительной власти и без согласия родственников покойной", - отмечает епархия.
Епархия назвала недопустимой эксгумацию ее праха – "процедуру, ведущую к смущению и расколу в среде верующих" - и заявила, что "полагается в этом вопросе на взвешенную, благоразумную позицию и гражданских властей, и духовенства Троицкой епархии", добавляется в сообщении.
По данным Троицкой и Южноуральской епархии, Евдокия Маханькова родилась в 1870 году в деревне Могильная вблизи села Чудиново в Челябинской области. Евдокия постоянно читала писание, псалтирь, жития святых, много молитв знала наизусть, старалась жить по евангельским заповедям. Люди стали обращаться к ней за советом и помощью, росло уважение к ней в народе. Главный признак святости блаженной Евдокии в том, что она своим влиянием, своими молитвами и помощью в житейских делах приводила людей в церковь, поясняет епархия.
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Религия и мировоззрениеЧелябинская областьрелигия
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