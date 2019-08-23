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РИА Новости

Пресс-конференция писателя Захара Прилепина об охране культурных объектов

16:18 23.08.2019
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4 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция писателя, члена центрального штаба Общероссийского народного фронта, создателя проекта "Добровольцы культуры" Захара ПРИЛЕПИНА о ситуации с охраной объектов культурного наследия на примере музея-заповедника "Есенинская Русь" в селе Константиново Рязанской области.

В мероприятии также примут участие:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Михаил СТАРШИНОВ;
- председатель Московского областного отделения Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" Евгений СОСЕДОВ;
- основатель общественного движения "Архнадзор" Рустам РАХМАТУЛЛИН;
- председатель Рязанского отделения ВООПиК Игорь КАРБИЦКИЙ.

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