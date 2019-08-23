Пресс-конференция писателя Захара Прилепина об охране культурных объектов

4 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция писателя, члена центрального штаба Общероссийского народного фронта, создателя проекта "Добровольцы культуры" Захара ПРИЛЕПИНА о ситуации с охраной объектов культурного наследия на примере музея-заповедника "Есенинская Русь" в селе Константиново Рязанской области.
В мероприятии также примут участие:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Михаил СТАРШИНОВ;
- председатель Московского областного отделения Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" Евгений СОСЕДОВ;
- основатель общественного движения "Архнадзор" Рустам РАХМАТУЛЛИН;
- председатель Рязанского отделения ВООПиК Игорь КАРБИЦКИЙ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
В мероприятии также примут участие:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Михаил СТАРШИНОВ;
- председатель Московского областного отделения Всероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры" Евгений СОСЕДОВ;
- основатель общественного движения "Архнадзор" Рустам РАХМАТУЛЛИН;
- председатель Рязанского отделения ВООПиК Игорь КАРБИЦКИЙ.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/